Baby Archer: Katie und Jesse McCartney sind Eltern geworden

Jesse McCartney (38) schwebt im Babyglück: Der Musiker und seine Frau Katie Peterson haben ihr erstes Kind begrüßt. Die niedlichen Neuigkeiten verkünden sie jetzt mit einem Beitrag auf Instagram. "Archer James McCartney rückte am 07.05.2025 ins Rampenlicht", schreibt das Paar und fügt hinzu: "Unser süßer Archie konnte es kaum erwarten, uns zu treffen, und kam etwas früher als erwartet zur Welt. Wir sind unendlich verliebt in ihn." In einer rührenden Bilderreihe präsentieren die frischgebackenen Eltern stolz ihren Sohn, der unter anderem in einem weißen Strampler mit seinem Namen über der Brust zu sehen ist.

Darüber hinaus gewähren sie schon einen kleinen Einblick in ihren Alltag mit dem kleinen Archie. "Er liebt es, wenn Mama ihm ein Buch vorliest und wenn Papa ihm mit einem Schlaflied gute Nacht singt", berichten der "Beautiful Soul"-Interpret und Katie. Derzeit sei ihr Nachwuchs noch nicht zu Hause – daran solle sich aber bald etwas ändern. "Wir können es kaum erwarten, ihn bald nach Hause zu bringen, damit er seine große Schwester Bailey [ihren Hund] kennenlernen kann – sie schläft jede Nacht mit seiner Decke", betonen sie unter ihrem Post.

Jesse und die 37-Jährige gaben erst im Februar dieses Jahres bekannt, erstmals Eltern zu werden. Am Valentinstag veröffentlichte das Paar eine Reihe süßer Schnappschüsse, auf denen sie unter anderem ein Ultraschallbild in den Händen hielten. "Unser kleiner Valentine. Kommt am 8.8 an", schrieben sie und ein rotes Rosen-Emoji sowie ein Teddybär-Emoji dahinter. Wenig später verkündeten sie dann, dass sie einen kleinen Jungen erwarten: In einem Social-Media-Clip saßen sie zusammen mit ihrem Hund Bailey auf einer Wiese und öffneten eine kleine Schachtel, in der sich ein blaues Hundehalsband befand.

Instagram / jessemccartney Jesse McCartney und Katie Petersons Baby

Instagram / jessemccartney Katie Peterson und Jesse McCartney im März 2025

