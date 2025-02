Jesse McCartney und seine Katie erwarten ihr erstes Baby

Pünktlich zum Tag der Liebe überrascht Jesse McCartney (37) seine Fans auf Instagram mit einer wundervollen Neuigkeit: Der Sänger und seine Ehefrau Katie Peterson erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Das verkündet das stolze Paar in Form einer Bilderreihe, die die werdenden Eltern überglücklich zeigt. Dazu schreiben sie: "Unser kleiner Valentine. Kommt am 8.8 an." Dahinter setzen sie ein rotes Rosen-Emoji sowie ein Teddybär-Emoji.

In der Kommentarspalte trudeln bereits zahlreiche Glückwünsche ein. So kann es ein Nutzer offenbar nicht fassen, dass sein Idol Vater wird. "Der Typ, den ich, seit ich fünf Jahre alt bin, liebe, bekommt jetzt ein eigenes Kind?", freut er sich. Ein weiterer kommentiert: "Das Baby kann sich so glücklich schätzen, euch als Eltern zu haben." Ein Foto der Bilderreihe zeigt Jesse und Katie auf dem Boden liegend, mit einem Strauß roter Rosen über ihren Köpfen. Die schwangere Frau des Musikers hält stolz ein Ultraschallbild ihres Babys in die Kamera.

Seit über zehn Jahren gehen Jesse und Katie schon gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2019 machte der 37-Jährige seiner Partnerin im Kreise der Familie einen Heiratsantrag. Zwei Jahre später läuteten dann die Hochzeitsglocken – und zwar nach neun Jahren Beziehung! Das Jawort gab sich das Paar im Rahmen einer romantischen Zeremonie in Carmel, Kalifornien.

Instagram / jessemccartney Jesse McCartney und Katie Peterson, Februar 2025

Instagram / jessemccartney Katie Peterson und Jesse McCartney , Juli 2024

