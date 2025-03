Diese Mädels fliegen bei "Germany's Next Topmodel" raus

In Folge sieben von Germany's Next Topmodel geht es einigen Nachwuchsmodels an den Kragen – und zwar nicht nur beim Umstyling. Am Ende der neuesten Episode muss Heidi Klum (51) wieder entscheiden, welche der Kandidatinnen kein Foto bekommt. Nach dem Entscheidungs-Walk, bei dem die Beautys eine Kollektion von Peter Dundas auf dem Laufsteg präsentieren, trifft ihre Wahl auf Valeria, Lucia, Stella und Natali. "Es sieht ein bisschen hastig aus und auch die Hände sehen in den Taschen steif aus", findet die Modelmama nach Valerias Walk. Bei Natali sind sich Peter und Heidi einig, dass sie auch nicht die Stärkste auf dem Laufsteg ist. Lucia stolpert bei ihrem großen Auftritt über die Schleppe ihrer Robe und ruiniert sich damit die Chance, "Germany's Next Topmodel" zu werden.

Vor der Entscheidung sorgt schon das Umstyling für puren Nervenkitzel. Dabei bekommt auch Natali eine Auffrischung ihrer blonden Mähne. Weniger glücklich ist Zoe mit ihrer neuen Frisur. Die 19-Jährige wollte eigentlich unter keinen Umständen einen Kurzhaarschnitt verpasst bekommen, weil sie Angst hatte, wie ihr Bruder auszusehen. Trotz der lieben Worte ihrer Mitstreiterinnen fließen bei der Blondine die Tränen, als die Strähnen fallen. Als sie sich zum Schluss im Spiegel betrachtet, versöhnt sich die Rheinländerin mit ihrem Look. "Das ist jetzt mein neues Ich und ich muss damit klarkommen", erklärt Zoe.

Ein weiteres Highlight der Folge ist ein Besuch im Studio von Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41). Während einer Aufzeichnung von Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt müssen die Nachwuchsmodels die Stadt Paris pantomimisch darstellen – mit Erfolg. Ohne Probleme bescheren sie dem TV-Duo einen Punkt in ihrer Show.

ProSieben / Michael Boer Valeria, GNTM-Kandidatin

ProSieben / Michael Boer Natali, GNTM-Kandidatin

ProSieben / Michael Boer Lucia, GNTM-Kandidatin

ProSieben / Michael Boer Stella, GNTM-Kandidatin

