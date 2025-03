Fast 85 Jahre alt: Chuck Norris' sechs Hunde halten ihn fit

Kurz vor seinem 85. Geburtstag am 10. März haben Chuck Norris (84) und seine Ehefrau Gena in einem Interview mit Entertainment Tonight über ihre einzigartige Fitnessroutine gesprochen – und dabei verraten, dass ihre sechs Hunde eine entscheidende Rolle dabei spielen. Auf ihrer Ranch in Grimes County, Texas, pflegen die beiden einen aktiven Lebensstil. Die vier Golden Retriever, ein Labrador und ein Corgi sind dabei immer an ihrer Seite. "Unsere Hunde sorgen dafür, dass wir uns viel bewegen", erklärt der Schauspieler, während Gena begeistert von ihrem gemeinsamen Ritual berichtet: "Wir machen immer Wanderungen und bleiben aktiv, und unsere Hunde sind normalerweise immer mit dabei. Ich liebe unsere Spaziergänge bei Sonnenuntergang auf unserer Ranch mit unseren Hunden, der Familie und allen Gästen, die nach dem Abendessen bei uns sind."

Neben körperlicher Aktivität achten Chuck und Gena auch auf eine ausgewogene Ernährung, die sie fit und gesund hält. Vor allem setzen die beiden auf gesunde Lebensmittel und proteinreiche Salate. "Obwohl ich von Zeit zu Zeit einen Snack mag wie jeder andere, sind meine Hauptnahrungsmittel die wesentlichen Nährstoffe aus allen fünf Lebensmittelgruppen. Fitness und Ernährung als Prioritäten zu setzen, hält mich aktiv, selbst in den goldenen Jahren", betont er im Interview und ergänzt: "Es ist mir wichtig, einen gesunden Körper und Geist zu haben, damit ich viele glückliche Jahre mit meiner Familie verbringen kann."

Die Liebe zur Natur und zu ihren Hunden spiegelt sich auch in den kleinen, alltäglichen Momenten wider. Der Schauspieler genießt es besonders, wenn die Familie – inklusive der Enkelkinder – abends im Heimkino zusammenkommt und die Hunde entspannt um sie herumliegen. Dabei sorgt das gelegentliche Schnarchen eines Vierbeiners regelmäßig für Lacher. "Ich muss meinen Enkeln dann immer sagen: 'Das bin nicht ich!'", witzelt Chuck gegenüber Entertainment Tonight. Für Gena sind es hingegen die herzlichen Begrüßungen ihrer pelzigen Freunde, die sie begeistern: "Ich kann gar nicht zählen, wie oft wir nach Hause gekommen sind und durch die einfache, liebevolle und aufgeregte Begrüßung unserer Hunde an der Haustür erfrischt wurden." Ihr gemeinsames Leben zeigt, dass Fitness, gute Ernährung und die Liebe zu Tieren ein Rezept für ein erfülltes Leben sind.

Getty Images Gena und Chuck Norris, 2002

Getty Images Chuck Norris im November 2019

