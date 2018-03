Sie ist nicht die Einzige, die schummelt. Erst gestern überraschte Birgit Schrowange (59) mit einem ganz neuen Look: Sie steht zu ihren grauen Haaren! Für den Überraschungsmoment in der neuen RTL-Show "This Time next Year" verließ sie sich daher in den letzten 365 Tagen auf ein ganz besonders haariges Accessoire: eine Perücke! Doch nicht nur die Moderatorin macht sich die Fake-Mähne zum Vorteil: Auch Hollywood-Stars wie Jennifer Hudson (36), Kim Kardashian (36) und Chuck Norris (77) greifen immer wieder zu der künstlichen Haarpracht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de