Chuck Norris nimmt Abschied von seiner Mutter Wilma (†103)

Chuck Norris (84) trauert um einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben: Seine geliebte Mutter Wilma Norris Knight ist im Alter von 103 Jahren verstorben. Die Kampfsportlegende teilte die traurige Nachricht in einem bewegenden Instagram-Post, der eine Serie von gemeinsamen Fotos enthält. "Mittwochmorgen ist unsere wunderbare Mutter zu Jesus heimgegangen", schreibt Chuck. Wilma sei "eine Frau unerschütterlichen Glaubens und ein Leuchtfeuer in unserem Leben" gewesen, erklärt er weiter.

In seinem emotionalen Beitrag würdigte Chuck die vielen schönen Erinnerungen an Wilma. "Ihr Lachen erfüllte unser Zuhause mit Freude, und ihre Umarmungen gaben uns ein Gefühl von Geborgenheit, das wir für immer in Ehren halten werden", beschreibt er ihr enges Band. Besonders beeindruckte ihn ihre Fähigkeit, andere Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. "Von klein auf lehrte sie mich die Bedeutung von Güte und Mitgefühl", fügt der Schauspieler hinzu. Wilma hinterlässt zwei Söhne – Chuck und Aaron. Ihr dritter Sohn Wieland war laut People 1970 im Vietnamkrieg gefallen.

Wilma war nicht nur eine liebevolle Mutter, sondern auch eine beeindruckende Kämpferin, wie Chuck in einem Essay auf WorldNetDaily anlässlich ihres 100. Geburtstags im Mai 2021 anmerkte. Die rüstige Dame aus Oklahoma hatte einen schwierigen Start ins Leben: "Sie wurde in bitterer Armut geboren und mit nur acht Jahren als Mündel des Staates weggegeben", verriet der "Delta Force"-Darsteller damals. Zwei Jahre verbrachte sie wegen einer seltenen Krankheit in einem Kinderkrankenhaus, bevor sie gesund zurückkehrte und anschließend die Entbehrungen der Großen Depression durchleben musste. Trotz zahlreicher Operationen, wiederkehrender Krebserkrankungen und tragischer Verluste sei Wilma stets willensstark geblieben. "Ich bin so dankbar, dass du meine Mutter bist", ließ Chuck sie wissen.

Jason Merritt/Getty Images Chuck Norris bei der Premiere von "The Expendables 2"

Vince Bucci/GettyImages Chuck Norris in Hollywood 2002

