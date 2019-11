Die Stars sind schon jetzt in Weihnachtsstimmung! Auf Gut Aiderbichl am österreichischen Wallersee findet jährlich der malerische Weihnachtsmarkt statt, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Der berühmte Gnadenhof für Tiere in Not zieht sogar internationale Prominenz in das verträumte Örtchen Henndorf. Bevor das bürgerliche Volk die weihnachtliche Krippe mit Esel und Ziegen ab dem 16. November bestaunen darf, gab es am Dienstag eine Vorab-Eröffnung in exklusiver Runde: Unter den zahlreichen prominenten Gästen waren auch Dieter Bohlen (65) und Chuck Norris (79)!

Alle Jahre wieder ist Gut Aiderbichl das Ziel für alles, was Rang und Namen hat: In kuscheliger Atmosphäre mit Lichterketten, Lagerfeuer und Leckereien feierten der Pop-Titan Dieter Bohlen und Film-Legende Chuck Norris das Pre-Opening. Dabei wurden die VIPs in einer Kulisse wie im Wintermärchen von Sternekoch Alfons Schuhbeck bekocht. Beliebte Christmas-Klassiker gab es live von der britischen Acapella-Band The Overtones, die zum Mitsingen anregte.

Unter den illustren Gästen befanden sich auch Baywatch-Blondine Pamela Anderson (52), Model-Ikone Naomi Campbell (49) und Schlager-Star Patrick Lindner (59). Ab dem kommenden Wochenende ist der Markt für alle Besucher geöffnet – und schließt seine Pforten am 6. Januar.

Getty Images Dieter Bohlen und Alfons Schuhbeck, November 2019

Splash News Gena O'Kelley und ihr Mann Chuck Norris, November 2019

Getty Images Pamela Anderson im November 2019

