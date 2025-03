"Make Love, Fake Love"-Paul katapultiert sich nach vorne

Bei Make Love, Fake Love schwebt Karina Wagner (29) im Männerhimmel. Dabei waren ihre Favoriten in den vergangenen Folgen Maurice und Kevin – und die durften ihr auch schon ziemlich nahekommen. In der aktuellen Folge wendet sich auf einmal das Blatt und ein anderer Mann kann richtig punkten: Spaßvogel Paul. Während der Neon-Party fuchst sich der 29-Jährige zwischen die Single-Lady und die anderen Kandidaten – er hat sich mithilfe der Produktion nämlich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er serviert Karina ein Steak-Dinner und guten Wein. Zusammen genießen sie dieses Mahl in Karinas privatem Bereich. Das kommt bei Karina richtig gut an, sie schwärmt: "Als würde ich in meiner eigenen Küche stehen. [...] Das tut mir auch so gut, diese Entspannung auch zu fühlen und keinen Druck, kein Stress zu haben. Einfach in diesem Moment zu leben."

Während sie essen, kommen sich Karina und Paul näher – sie vertiefen sich in ein etwas ernsteres Gespräch und küssen sich sogar. Dabei gesteht der Berliner ihr: "Ich kann so sein, wie ich bin bei dir, und das ist superselten. Das schätze ich absolut und das macht dich noch so viel heißer als du eh schon bist." Auch im Einzelinterview schwärmt Paul: "Karina macht auf jeden Fall etwas mit mir. Sie ist eine ganz besondere Frau." Dass Paul so offen über seine Gefühle mit ihr reden kann, trifft Karina ins Herz. Es scheint, als würde sie ihn wirklich mögen. Die anderen Herren sind allerdings vom Gegenteil überzeugt. Sie denken, er sei in der Friendzone und würde bei Karina nicht romantisch punkten können. Das sieht die Dame des Hauses etwas anders. "Ich verstehe nicht, warum Paul so unterschätzt wird. Er ist ein Typ, der mich jeden Tag zum Lachen bringt und er kann schon gut küssen", gibt sie zu verstehen. Laut ihr habe er ziemlich gute Chancen.

Dass Paul sich dank seines romantischen Steak-Dinners gute Chancen auf die nächste Runde ausrechnen kann, geht vor allem Maurice total gegen den Strich. Besonders der Kuss zwischen Single-Lady Karina und dem Berliner scheint ihn wütend zu machen. "Wenn das wirklich passiert ist, gibt es eine Ansage von mir", kündigt er im Gespräch zwischen ihm und seinen Jungs an. Denn Maurice hat sich wahrscheinlich schon selbst im Finale gesehen – immerhin hat Karina ihm in den vergangenen Folgen schon gespiegelt, dass sie sich in ihn verlieben könnte. Sollte es so kommen, könnte sie ihn am Ende zum Gewinner der Show küren.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

