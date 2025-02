"Make Love, Fake Love"-Karina strahlt: Verliebt in Maurice?

Karina Wagner (28) hat bei Make Love, Fake Love ein Auge auf Maurice Spada geworfen. Er ist augenscheinlich auch an der TV-Bekanntheit interessiert, allerdings gehört er zu den Kandidaten der Kuppelshow, die heimlich eine Freundin haben. Nach einer gemeinsamen Nacht, in der die beiden viel unter der Decke fummeln, schwebt die Single-Dame auf Wolke sieben. "Ja, ich strahle. Ich hatte eine schöne Nacht. [...] Ich glaube, Maurice ist ein Mann zum Verlieben", plaudert die Beauty im Einzelinterview aus und hat dabei ein breites Grinsen im Gesicht.

Maurice macht an diesem Morgen einen ganz anderen Eindruck und berichtet: "Bis jetzt fühle ich noch nicht viel für die Karina. Man kennt sich noch zu wenig. Sie ist eine tolle Frau und da ist eine gewisse Anziehung da, aber ich kann da noch nicht von Liebe sprechen." Ihm scheint es weiterhin darum zu gehen, die Influencerin um den Finger zu wickeln und sich so das Preisgeld von 50.000 Euro zu sichern. Allerdings zweifelt der einstige Love Island-Kandidat offensichtlich daran, dass er Karina von sich überzeugen konnte. Der TV-Casanova lässt sich die Nacht durch den Kopf gehen und überlegt: "Wie geht es jetzt weiter? War das gut genug?"

Seine eigentliche Freundin Smilla bekommt derweil in der Partnervilla Aufnahmen der vergangenen Nacht zu sehen. Von Maurice und Karinas Turtelei ist sie gar nicht begeistert. Als sie sieht, wie die beiden über gemeinsamen Nachwuchs witzeln, bricht sie in Tränen aus und macht deutlich: "Ich werde auf jeden Fall meine Konsequenzen daraus ziehen. So einen Mann möchte ich nicht."

"Make Love, Fake Love" – läuft seit dem 2. Januar, immer donnerstags auf RTL+.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice.spada Maurice Spada, Influencer

Anzeige Anzeige

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Freundinnen Paula, Smilla und Miriam

Anzeige Anzeige

Anzeige