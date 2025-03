Schlechte Mutter? Jenelle Evans zofft sich mit Ex August

Jenelle Evans (33) und ihr Ex-Freund August Keen werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Seit ihrer Trennung vor einigen Wochen zoffen die beiden sich in der Öffentlichkeit. Nachdem August in einem Interview gegen die Teen Mom-Bekanntheit gewettert hatte, schlägt diese jetzt zurück. August schimpfte in dem Gespräch darüber, dass Jenelle sich angeblich weigerte, medizinische Kosten für ihren Sohn Jace zu übernehmen, den er einmal wegen einer Verletzung ins Krankenhaus bringen musste. Das lässt die US-Amerikanerin nicht auf sich sitzen. "Kümmere dich um deine eigene Tochter, die ständig in Schlägereien gerät und verhaftet wird. [...] Geh und sei ein Vater für deine eigenen Kinder und lass meine in Ruhe, sie mochten dich von Anfang an nicht", ärgert sie sich auf X.

Jenelles Sohn Jace stammt aus einer anderen Beziehung, aber August behauptet, während ihres Verhältnisses oft die Verantwortung für ihre Kinder übernommen zu haben. Dass sie jetzt meint, ihr Nachwuchs habe ihn nie gemocht, irritiert ihn. "Deine Kinder mochten mich nicht? Das taten sie. Sie sagten mir jeden Tag, dass sie mich liebten und mich so sehr vermissten, wenn ich nach Hause kam. Aber immer, wenn du deinen Willen nicht durchsetzen konntest, hast du den Kindern gesagt, sie sollen mich nicht mögen", entgegnete August in einem Interview mit OK! in ihre Richtung. Darüber hinaus wirft er seiner Verflossenen vor, "Drogen und Alkohol keine Pause gegönnt" zu haben, weshalb sie selten in der Lage gewesen sei, sich um ihre Kinder zu kümmern. Auch deshalb habe er Jace ins Krankenhaus gebracht und nicht Jenelle selbst.

August soll vergangenes Jahr einige Monate eine Beziehung mit Jenelle geführt haben, nachdem sie sich von ihrem Noch-Ehemann David Eason getrennt hatte. Dass die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder Schwierigkeiten mit ihren Ex-Partnern hat, ist aber nichts Neues. Seit der Trennung streitet sie auch mit David. Allerdings soll die Ehe mit ihm alles andere als leicht gewesen sein. Aktuell stehen jede Menge Vorwürfe gegen ihn im Raum: Unter anderem soll er sowohl Jenelle als auch ihre drei Kinder verbal und körperlich misshandelt haben. Deshalb hat sie David mittlerweile auch angezeigt. Aus Gerichtsdokumenten, die OK! vorlagen, geht hervor, wie sehr sie in der Ehe litt: "Diese früheren körperlichen Einschüchterungsversuche haben bei der Klägerin eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst und sie hat Angst, dass dieses Verhalten bald wieder auftreten könnte."

Instagram / j_evans1219 Jace und Jenelle Evans im August 2024

Getty Images David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2017

