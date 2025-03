Zu betrunken? Jenelle Evans' Sohn (15) fuhr wohl ihr Auto

Jenelle Evans (33), bekannt aus der Show "Teen Mom", sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Ihr Ex-Partner August Keen behauptet, sie habe ihren 15-jährigen Sohn Jace ohne Führerschein und unter gefährlichen Umständen ans Steuer gesetzt. Laut August soll dies geschehen sein, weil Jenelle zu betrunken und von Drogen berauscht war, um selbst zu fahren. Jace habe sie mitten in der Nacht in ihrem Auto etwa 45 Minuten lang gefahren, wobei er angeblich bis zu 120 Stundenkilometer schnell unterwegs war. Diese Anschuldigungen erhob August in einem TikTok-Video, das umgehend Schlagzeilen machte. Jenelle hingegen weist die Anschuldigungen in den sozialen Medien entschieden zurück.

Die Auseinandersetzung zwischen Jenelle und August hat in den letzten Wochen an Härte zugenommen, nachdem ihre Beziehung in die Brüche ging. Der Streit findet hauptsächlich in der Öffentlichkeit statt. August zeichnet ein düsteres Bild von Jenelles Alltag und wirft ihr vor, Zeit mit ihren Kindern zugunsten ihres angeblichen Drogenkonsums zu vernachlässigen. In einem Interview mit dem Magazin OK! erklärte er, dass sie stundenlang in Abgeschiedenheit Drogen konsumiert habe und kaum für die Familie verfügbar gewesen sei. Jenelle reagierte auf diese Vorwürfe auf X und warf August seinerseits vor, ein aggressives Verhalten an den Tag zu legen, wenn er Alkohol trinke. "Geh doch selbst in eine Entzugsklinik", schrieb die Reality-TV-Darstellerin in ihrem Post.

Jenelle steht seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit, und dieses Drama ist nur ein weiteres Kapitel ihrer turbulenten Familiengeschichte. Bereits in der Vergangenheit waren ihre Beziehungen zu ihren Partnern und die Erziehung ihrer Kinder von Kontroversen begleitet. Zuletzt sorgte ihre Scheidung von Noch-Ehemann David Eason für Aufsehen, bei der ähnliche Vorwürfe des gewalttätigen Verhaltens laut wurden. Zusätzlich werfen ehemalige Partner wie August Jenelle wiederholt Fehlverhalten vor – doch sie zeigt sich öffentlich kämpferisch. Von der aufbrausenden Art der amerikanischen TV-Bekanntheit zeugen nicht nur ihre Reaktionen im Internet, sondern auch frühere Schilderungen ihrer problematischen Beziehungen.

Getty Images Jenelle Evans 2019 in New York

Getty Images Jenelle Evans im Jahr 2021

