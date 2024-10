Alles auf Kamera: David bricht in Jenelle Evans' Haus ein

Das Drama um Jenelle Evans (32) scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem sie erneut aus Teen Mom herausgeworfen und eines ihrer Kinder erst kürzlich zur Großmutter geschickt wurde, gibt es nun neuen Ärger mit ihrem Ex-Mann David Eason. Wie Überwachungsaufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen, brach David zusammen mit seiner neuen Freundin und drei weiteren Personen in Jenelles Haus in North Carolina ein. Mit Bolzenschneidern knackten sie die Schlösser und luden anschließend Motorräder und andere Gegenstände aus der Garage auf einen Anhänger. Jenelle selbst wurde durch ihre Sicherheitskamera über den Einbruch informiert.

Aber damit nicht genug: Laut TMZ brachte ihr Ex bei seinem unautorisierten Trip einen örtlichen Polizisten als Begleitung mit, der allem Anschein nach der Auffassung war, David habe die Erlaubnis, das Grundstück zu betreten. Jenelle, die momentan in Las Vegas lebt, hat jedoch im Rahmen ihrer Scheidung eine einstweilige Verfügung gegen ihren oft gewalttätigen Ex erwirkt. Über das Überwachungssystem soll sie dem Beamten verzweifelt versucht haben, klarzumachen, dass David keineswegs das Recht hatte, die Bikes und Werkzeuge einfach mitzunehmen.

Und der Zwist scheint unweigerlich auf seinen nächsten Höhepunkt zuzusteuern: Nächsten Monat stehen sich Jenelle und David, die sechs Jahre lang gemeinsam durchs Leben gingen, bei einer Scheidungsanhörung persönlich gegenüber. Schon im Sommer ließ die Dreifachmama in einer Episode von "Teen Mom: The Next Chapter" kein gutes Haar an ihrem Ex. Sie bezeichnete ihn als "psychisch missbrauchend" und verriet Co-Star Briana DeJesus (30): "Er warf Dinge und machte Löcher in die Wände." Ihre Entscheidung, nach Nevada zu ziehen, erklärte sie damit, dass "so viel passiert" sei: "Ich dachte, ich muss raus und mich neu orientieren, einen Neustart wagen und all die schlechten Erinnerungen hinter mir lassen."

Getty Images Jenelle Evans im Jahr 2021

Getty Images David Eason und Jenelle Evans mit ihrer Tochter Ensley bei der Fashion Week in New York