Nach Einbruch bei Jenelle: David Eason wurde freigesprochen

Vor zwei Tagen ist David Eason in das Haus seiner Ex-Partnerin Jenelle Evans (32) eingebrochen, während diese nicht zu Hause war. Dabei wurde er sogar von ihren Überwachungskameras gefilmt, wie er einige Motorräder und andere Gegenstände auf seinen Anhänger lud. Wie TMZ jetzt berichtet, wird das erst mal keine weiteren gerichtlichen Folgen für den Ex der Teen Mom-Bekanntheit haben. Denn laut den polizeilichen Behörden soll er nur Dinge mitgenommen haben, die ihm angeblich rechtlich zustanden. Die Motorräder habe David wieder abgeladen und zurückgebracht. Am Tag des Einbruchs sei nämlich ein Polizist vor Ort gewesen und habe Davids Vorhaben kontrolliert.

Allerdings ist Jenelle der festen Überzeugung, dass sich David auf gar keinen Fall ihrem Grundstück hätte nähern dürfen. Die TV-Persönlichkeit hat bei der Trennung von David nämlich eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen, die es ihm untersagt, sich Jenelles Unterkunft, Arbeitsplatz und Ähnlichem zu nähern. Wie das Onlineportal weiter berichtet, steht der mehrfachen Mutter jetzt ein Anwalt zur Seite. Sie will nämlich, dass David sie für die Gegenstände entschädigt, die bei dem Vorfall kaputtgegangen sind.

Die Auseinandersetzungen zwischen David und Jenelle gehen schon eine ganze Weile hin und her. Mittendrin hing sehr lange ihre gemeinsame Tochter, Ensley. Im August erlangte Jenelle dann das vorläufige alleinige Sorgerecht für ihr Kind, nachdem David nicht bei der Verhandlung erschienen war. Dennoch hat das Drama kein Ende: In wenigen Wochen werden sie erneut vor Gericht stehen. Diesmal handelt es sich allerdings um eine Scheidungsanhörung.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, Reality-TV-Darstellerin

Getty Images David Eason und Jenelle Evans mit ihrer Tochter Ensley bei der Fashion Week in New York

