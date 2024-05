So sehr litt Jenelle Evans während ihrer Ehe mit David Eason

Seit ihrem Ehe-Aus erhob Jenelle Evans (32) schwere Vorwürfe gegen ihren Ex David Eason: Die Teen Mom-Bekannheit behauptet, dass der 35-Jährige sowohl sie als auch ihre Kinder verbal und körperlich missbraucht habe. Wie sehr Jenelle trotz Trennung unter dem Verhalten ihres Ex leidet, geht jetzt aus den Gerichtsdokumenten hervor, die unter anderem OK Magazine vorliegen. "Er hat in der Vergangenheit immer wieder körperliche Übergriffe begangen, wie beispielsweise das Schlagen oder Einschlagen von Löchern und Wänden, das Werfen von Gegenständen und das Stehlen von Gegenständen von Jenelle", heißt in der Akte. Zudem wird ausgeführt: "Diese früheren körperlichen Einschüchterungsversuche haben bei der Klägerin eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst und sie hat Angst, dass dieses Verhalten bald wieder auftreten könnte." Jenelle hatte außerdem "Probleme mit der Speiseröhre", die zu heftigem Erbrechen führten.

Im Zuge der Geschehnisse um ihre Trennung beantragte die 32-Jährige vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex. Wie The Sun zudem berichtete, forderte Jenelle zusätzlich, dass David in den sozialen Medien nichts über sie postet oder die Kinder in der Schule besucht. Den Forderungen der TV-Bekanntheit wurde schließlich stattgegeben. "Sie war sehr erleichtert, nachdem der Richter die einstweilige Verfügung erlassen hatte. Sie war schon lange nicht mehr so glücklich. Jenelle freut sich darauf, ihr Leben weiterzuführen. Sie konzentriert sich auf ihre Kinder, sich selbst und ihre Karriere", betonte Jenelles Manager in einer Stellungnahme gegenüber People.

In Sachen Karriere hat Jenelle aktuell ein ganz besonderes Projekt am Laufen: Sie tritt nach fünf Jahren wieder in der beliebten Show "Teen Mom" auf. Page Six bekam schon einen ersten Einblick in die kommende Staffel mit Jenelle, die auch das Leben weiterer ehemaliger Kandidaten beleuchten wird. "Ich denke, es wird gut sein, einen Neustart zu machen", soll sie in einem Interview gesagt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenelle Evans und David Eason 2019 in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Jenelle wird sich in "Teen Mom" auch zu dem Trennungsdrama mit David äußern? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de