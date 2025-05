Jenelle Evans feiert wilde Scheidungsparty im Stripklub

Reality-TV-Star Jenelle Evans (33) lässt es ordentlich krachen: Um das Ende ihrer Ehe mit David Eason gebührend zu feiern, schmeißt sie am 12. Juni eine ausgelassene Scheidungsparty im weltbekannten Spearmint Rhino Stripklub in New York City. Das Event steht unter dem Motto "I Do. I Did. I’m Done" und markiert für Jenelle nach knapp anderthalb Jahren Trennung einen ganz neuen Abschnitt in ihrem Leben. Gemeinsam mit Freunden und Fans will die dreifache Mutter an diesem Abend – fernab von ihrem Noch-Ehemann, mit dem sie sich weiterhin einen erbitterten Sorgerechtsstreit um Tochter Ensley liefert – so richtig "abfeiern". "Ich habe Chaos, Herzschmerz, Verrat und jahrelanges öffentliches Drama überstanden, aber ich stehe immer noch hier, stärker als je zuvor", erklärte Jenelle gegenüber Page Six. Ihr Ziel: ein persönlicher Neustart und das große Feiern ihrer neuen Unabhängigkeit.

Doch Jenelles Plan spaltet die Gemüter. Während sie selbst nach vorne blicken will und die Party sogar als "Power Move" bezeichnet, hagelt es in den sozialen Netzwerken Kritik. Viele fragen sich, ob ein Stripklub der passende Ort für eine Mutter von drei Kindern ist, andere werfen ihr eine Inszenierung auf dem Rücken ihrer zerrütteten Familie vor. Dabei war der Weg zur Trennung bekanntlich steinig: Anfang des vergangenen Jahres reichte Jenelle offiziell die Scheidung ein, nachdem sie schon im Jahr zuvor von häuslicher Gewalt und Drogenproblemen ihres Noch-Ehemannes gesprochen und David angeblich aus ihrem Haus geworfen hatte. Über all dem schwebt der ungelöste Streit um das Sorgerecht der gemeinsamen Tochter – und die Frage, wie es für die Familie weitergeht, da ein Gericht in North Carolina die Scheidung im Januar abwies. Aktuell sind die beiden jedenfalls weiterhin finanziell und juristisch verbunden.

Seit ihrer Trennung lieferten sich die TV-Stars einen regelrechten Rosenkrieg. Anfang dieses Jahres plauderte Jenelle dann in einem YouTube-Video aus, warum sie nach vielen Höhen und Tiefen letztendlich einen Schlussstrich gezogen hatte. "Ehrlich gesagt, wenn man bis Oktober 2023 zurückspult, fand ich durch veröffentlichte Artikel heraus, dass David mich mit seiner Ex-Frau betrogen hat. Und sie haben sich in Textnachrichten romantisch unterhalten", wetterte sie damals und ergänzte: "Ich konnte die Worte aus diesen Textnachrichten nicht aus meinem Kopf bekommen und es tat so weh, dass ich nur daran denken konnte, dass er mich nicht mehr wollte."

Anzeige Anzeige

Getty Images David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und David Eason im März 2023

Anzeige Anzeige