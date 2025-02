David Eason soll Jenelle Evans mit Ex-Frau betrogen haben

Jenelle Evans (33) verrät weitere Details zur Trennung von ihrem Ex-Mann David Eason. Im Frühjahr des vergangenen Jahres reichte die Teen Mom-Bekanntheit die Scheidung von ihrem Ehemann ein. Seither liefern sich die beiden einen Rosenkrieg. Auch jetzt meldet sich die Reality-TV-Persönlichkeit mit neuen Vorwürfen gegen David zu Wort. "Viele Leute fragen mich: 'Was war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte? Warum hast du es getan? Warum hast du dich jetzt entschieden?'", beginnt Jenelle in einem YouTube-Video zu erzählen und lässt dann die Bombe platzen: "Ehrlich gesagt, wenn man bis Oktober 2023 zurückspult, fand ich durch veröffentlichte Artikel heraus, dass David mich mit seiner Ex-Frau betrogen hat. Und sie haben sich in Textnachrichten romantisch unterhalten."

Die Nachrichten zwischen David und seiner Ex-Frau haben Jenelle anscheinend tief getroffen. "Ich konnte die Worte aus diesen Textnachrichten nicht aus meinem Kopf bekommen und es tat so weh, dass ich nur daran denken konnte, dass er mich nicht mehr wollte", schüttet sie den Zuschauern ihr Herz aus. Dass David nach der Trennung das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Ensley verlor und mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, überrascht die US-Amerikanerin: "Es verwirrt mich einfach, dass er dorthin zurückkehren wollte."

Auch David warf Jenelle Untreue vor. Im März 2024 äußerte er sich zu den Hintergründen der Trennung in einem TikTok-Livestream und erhob heftige Vorwürfe gegen die 33-Jährige: "Weil Jenelle mich betrogen hat. Sie betrügt mich schon seit Jahren, um ehrlich zu sein." Eigentlich habe er der TV-Persönlichkeit noch eine Chance geben wollen, sei aber mittlerweile froh, dass sie sich von ihm getrennt habe.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Tochter Ensley Jolie Eason, Mai 2024

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit und David Eason

