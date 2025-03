Will Normalo-Sommerhaus-Vanessa in weitere Reality-TV-Shows?

Im "Sommerhaus der Normalos" gibt unter anderem die schöne Vanessa Brahimi ihr TV-Debüt. Bislang waren erst zwei Folgen des neuen Formats zu sehen – Vanessa ist sich aber schon ziemlich sicher, dass es für sie nicht das letzte Mal vor der Kamera war. "Ich hätte auf jeden Fall Bock, an anderen TV-Formaten noch teilzunehmen", verrät sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Beispielsweise #CoupleChallenge – ich liebe einfach die Herausforderung, ich liebe so Games und so Challenges einfach."

Shows, die den Kandidaten einiges an Leistung abverlangen, entsprechen total Vanessas Vorstellungen. "Kampf der Realitystars, Promi Big Brother und natürlich Dschungelcamp", zählt sie auf. Sie sei sich aber bewusst, dass sie da natürlich von der "absoluten" Königsklasse der Reality-Formate spreche: "Da muss man es erst mal hinschaffen." Vorstellen könne sie es sich aber schon. "Aber grundsätzlich lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Ich bin offen", macht sie deutlich und fügt mit einem Grinsen hinzu: "Wer weiß, vielleicht sieht man mich auch irgendwann mal bei Fame Fighting."

"Das Sommerhaus der Normalos" hat Vanessa offensichtlich nicht den Spaß am Fernsehen verdorben – das dürfte nun wohl allen klar sein. Die Zeit dort war aber auch nicht immer einfach, wie die Brünette ebenfalls in der Frage-Antwort-Runde auf Instagram erzählt: "Ich bin in der Show wirklich an meine Grenzen gekommen, emotional und auch psychisch." Tatsächlich flossen bei der 28-Jährigen bereits in den ersten zwei Folgen einige Tränen. "Ich muss schon sagen, [...] dass ich in vielen Situationen emotional und traurig war", reflektiert sie sich im Nachhinein selbst.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin Vanessa

Anzeige Anzeige

Anzeige