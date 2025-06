"Lasse nichts anbrennen": Vanessa Brahimi datet wieder

Vanessa Brahimi, bekannt aus der Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Normalos, hat sich nach ihrer Trennung von Richard Sternberg wieder ins Dating-Leben gestürzt. Das Paar, das sieben Jahre zusammen war und gemeinsam die TV-Show durchgestanden hatte, ging im Oktober 2024 getrennte Wege. "Natürlich ist da schon noch irgendwo irgendwas. So schnell vergisst man keine sieben Jahre", verriet Vanessa im Podcast "Blitzlichtgewitter". Dennoch hält sie sich nicht zurück: "Ich hatte auch schon eine Kennenlernphase, ich hatte auch Dates. Auch jetzt auf Bali im Urlaub habe ich nichts anbrennen lassen." Ihre wiedergefundene Offenheit scheint ihr Dating-Leben neu zu beleben.

Trotzdem hat Vanessa klare Vorstellungen, was ein zukünftiger Freund mitbringen sollte. Besonders wichtig ist ihr, dass der potenzielle Partner ihre Karriere im Reality-TV unterstützt und vielleicht selbst bereit ist, an TV-Formaten teilzunehmen. "Ich möchte Fuß fassen in diesem Business, ganz ehrlich", erklärte sie. Der zukünftige Mann an ihrer Seite müsse Verständnis für ihre Wünsche mitbringen und offen für eine gemeinsame Teilnahme an Shows sein, betonte Vanessa weiter. Ihre Traumvorstellung: ein Mann, der ihre Karriere nicht nur unterstützt, sondern auch ein Stück weit mitgeht.

Mitte Mai klang das alles allerdings noch ganz anders. Im Interview mit Promiflash gestand Vanessa offen: "Für Datingformate bin ich aktuell noch nicht bereit". Sie habe damals Anfragen für solche Shows erhalten, diese aber bewusst abgelehnt. "Einfach mit dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, ich wäre noch zu befangen, um in so ein Format zu gehen", erklärte die Influencerin damals ehrlich.

Instagram / itsnessa_ Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

Wehnert, Matthias / ActionPress Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

