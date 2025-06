Vanessa Brahimi begeistert Fans mit Bikinifotos am Strand

Vanessa Brahimi zieht mit neuen Fotos auf Instagram alle Blicke auf sich. Die Das Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit posiert in einem farbenfrohen, knappen Bikini am Strand. Für die Schnappschüsse setzt Vanessa ihre Kurven perfekt in Szene. Die Aufnahmen sorgen bei ihren Followern für Begeisterungsstürme: Zahlreiche Fans lassen Komplimente da, und auch ihre Normalo-Sommerhaus-Kollegen Michelle Mišić und Sascha Czok äußern ihre Bewunderung.

Ein Kommentar sticht dabei ganz besonders hervor. Reality-TV-Bekanntheit Bobby Chamberz merkt humorvoll an: "Guter Fotograf." Ob er damit auf sich selbst anspielt, bleibt offen – fest steht nur, dass Vanessa aktuell offiziell Single ist. Im Frühjahr gab sie die Trennung von Richard Sternberg bekannt, mit dem sie gemeinsam in das Normalo-Sommerhaus eingezogen war.

Nach ihrer langjährigen Beziehung mit Richard hat Vanessa ihren Blick klar nach vorn gerichtet. So ließ sie vor Kurzem durchscheinen, dass sie das Singleleben in vollen Zügen genießt, sei es bei Reisen oder mit neuen Bekanntschaften in Deutschland. "Ich lasse nichts anbrennen", erklärte sie lachend im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast.

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi im Juni 2025

RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"

