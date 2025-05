Darum wurde es im Netz zuletzt still um Vanessa Brahimi

Vanessa Brahimi, bekannt aus der Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Normalos, kehrte gerade von einem Urlaub auf Bali nach Deutschland zurück und meldete sich nun in einer Instagram-Story bei ihren Followern. Viele hatten sich gewundert, warum es auf dem sonst so aktiven Profil der Reality-TV-Darstellerin plötzlich ruhig geworden war. "Ich wollte mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Wir sind vor einigen Stunden wieder in Deutschland gelandet", erklärte sie ihren Fans und gab an, dass besondere Umstände zu der plötzlichen Social-Media-Pause geführt hatten.

Die Influencerin offenbarte, dass sie während ihres Urlaubs mit einer starken Erkältung gekämpft hatte, die Fieber und heftigen Husten mit sich brachte. "Wir wollten eines Nachts sogar einen Arzt rufen", verriet sie weiter. Neben ihrer angeschlagenen Gesundheit deutete Vanessa an, dass es auch zu einigen "Vorfällen" auf Bali gekommen sei, zu denen sie sich allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt äußern möchte. Trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit versuchte Vanessa, die letzten Urlaubstage so gut wie möglich zu genießen.

Die Sozialversicherungsfachangestellte wurde durch ihre Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Normalos" einem breiteren Publikum bekannt. Nach der Show zerbrach Vanessas Beziehung zu ihrem Partner Richard Sternberg. Ob sie schon bald in Kuppelshows nach der großen Liebe suchen wird? Im Gespräch mit Promiflash deutete die Content Creatorin an, dass sie schon bald wieder vor TV-Kameras stehen wird: "Ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern, aber vielleicht sieht man mich dieses Jahr schon wieder."

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Instagram / itsnessa_ Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

