Normalo-Sommerhaus-Teilnahme belastete Vanessas Psyche stark

Vanessa Brahimi ist aktuell gemeinsam mit ihrem Partner bei "Das Sommerhaus der Normalos" zu sehen. Die Teilnahme verlangte dem Reality-TV-Neuling einiges ab, wie er in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram erklärt. "Ich bin in der Show wirklich an meine Grenzen gekommen, emotional und auch psychisch", gibt Vanessa ehrlich zu. Grund dafür seien die Umstände und Gegebenheiten während der Show. "Man ist mit sieben anderen, fremden Paaren in einem Haus ohne Türen. Man hat keinen Kontakt zur Außenwelt und das Haus ist superdreckig, man hat den Druck mit den Spielen, man kann eine Gewinnsumme gewinnen", fasst sie die Situation zusammen und ergänzt: "Das sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen und die gehen natürlich auch auf die Psyche, ganz klar."

Dass Vanessa im Sommerhaus des Öfteren an ihre Grenzen stößt, wird auch in der Ausstrahlung deutlich. Die Beauty hat bereits in den ersten zwei Folgen einige Tränen vergossen. "Ich muss schon sagen, [...] dass ich in vielen Situationen emotional und traurig war", reflektiert sie ihre Show-Teilnahme. Dementsprechend sei "jede einzelne Träne", die die Zuschauer zu sehen bekommen, "komplett echt" – und nicht gespielt, wie ihr wohl einige Sommerhaus-Fans, die sie nicht kennen, unterstellen würden.

So kommt es beispielsweise in Folge zwei zu einem Tränenausbruch seitens Vanessa, nachdem sich ihre Kontrahentin Lucia über ihr Essverhalten ausgelassen hatte. "Wie viele Brote frisst du? Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich denk' mir so: 'Wie viel passt in dich rein?'", meinte die Wahl-Dubaierin zum Entsetzen ihrer Mitbewohnerin, die das "richtig übergriffig" fand. Im Einzelinterview erklärte Vanessa schluchzend: "Wieso beurteilst du mein Essverhalten? Wer bist du, dass du das machst? Das ist asozial. So etwas von übergriffig, so etwas zu sagen."

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa, "Das Sommeraus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige