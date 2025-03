Britney Spears wurde während Vormundschaft wohl missbraucht

In den vergangenen drei Jahren durfte Britney Spears (43) ihr Leben endlich so leben, wie sie es wollte. Zuvor sah das noch ganz anders aus: 13 Jahre lang stand sie unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (72). Der soll die Sängerin nach eigenen Angaben in all ihren Lebensbereichen auf Schritt und Tritt kontrolliert haben. Doch offenbar war es sogar noch schlimmer als angenommen: Auf Instagram behauptet Britney nun, dass ihr weitaus mehr angetan wurde. "Ich war in einer Branche, welche die Unschuldigen ausnutzte und kontrollierte. Wohin ich ging, wen ich sah, was ich aß – was zu 100 Prozent unfair ist. Und wenn ich etwas sagte, wurde ich missbraucht, obwohl ich nie etwas falsch gemacht habe", schreibt sie nun in einem langen Text auf der Social-Media-Plattform. Britney habe sich während ihrer Vormundschaft nie zu Wort melden können – wolle es nun aber tun, da sie nun niemand mehr kontrolliere.

Britney stand von 2008 bis 2021 unter der Vormundschaft ihres Vaters, der ihre Finanzen, ihre Karriere und ihr Privatleben kontrollierte. Mitte 2021 stellte Britney einen Antrag für das Vormundschafts-Ende. Anschließend kämpfte sie vor Gericht monatelang darum, ihr eigenes Leben wieder selbst in die Hände nehmen zu dürfen. Im September durfte sie schließlich aufatmen, denn das Gericht gab ihrem Antrag statt – die Vormundschaft wurde aufgehoben. "Diese Entscheidung ist im besten Interesse der Betreuten und das ist mein Ziel", erklärte die zuständige Richterin Brenda Penny damals, wie People berichtete.

Im Zeitraum ihrer Vormundschaft lernte die "Circus"-Interpretin im Jahr 2016 Sam Asghari (31) kennen und lieben. 2022 heirateten Britney und das Model, wurden allerdings im vergangenen Jahr geschieden. In dem Podcast "Sibling Rivalry" erinnerte sich Sam im Januar an die Vormundschaft seiner Ex-Frau zurück. "Das war das Merkwürdigste und Schwierigste, was ich je erlebt habe", berichtete er. Dennoch habe er Britney in dieser Zeit stets den Rücken gestärkt und bereue nicht, eine Beziehung mit ihr eingegangen zu sein.

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Getty Images Britney Spears mit ihrem Ehemann Sam Asghari, Juli 2019