Sam Asghari teilt Details zu Britney Spears' Vormundschaft

Sam Asghari (30), der Ex-Mann von Britney Spears (43), hat in einem seltenen Interview über seine Beziehung zu der Pop-Ikone gesprochen. Als Gast im "Sibling Rivalry"-Podcast brachte der Schauspieler und Fitnesstrainer zur Sprache, wie komplex und herausfordernd ihre gemeinsame Zeit gewesen sei – besonders wegen ihrer über ein Jahrzehnt andauernden Vormundschaft. "Das war das Merkwürdigste und Schwierigste, was ich je erlebt habe", erklärte Sam. Er schilderte, wie verwirrend es für ihn gewesen sei, zu realisieren, dass Britney ihre Entscheidungen als erwachsene Frau durch ihren Vater absegnen lassen musste. In der Ehe, die 2022 begann und 2024 geschieden wurde, habe er nach eigenen Aussagen versucht, ihr so viel Unterstützung wie möglich zu geben.

Britneys Vormundschaft, die von 2008 bis 2021 dauerte, hatte damals weltweit für Aufsehen gesorgt. In dieser Zeit hatte ihr Vater Jamie Spears (72) die vollständige Kontrolle über ihre Finanzen, Karriere und ihr Privatleben, was zahlreiche Einschränkungen für die Sängerin bedeutete. Sam lernte Britney 2016 am Set ihres Musikvideos zum Song "Slumber Party" kennen. Trotz aller Herausforderungen beschrieb Sam die Beziehung rückblickend positiv und sagte: "Ich bin immer dankbar, dass es überhaupt passiert ist."

Anfang Januar zeigte sich Sam erstmals nach seiner Trennung von Britney im Jahr 2023 mit seiner neuen Partnerin, Immobilienmaklerin Brooke Irvine, auf Instagram. Doch trotz der Scheidung und Britneys bewegtem Leben wünsche er seiner Ex-Frau "nur das Beste". Britney selbst bezeichnete ihre Vormundschaft in der Vergangenheit als "missbräuchlich" und betonte nach deren Aufhebung, dass sie froh sei, ihre Freiheit zurückerlangt zu haben. Ihr Ex-Partner bleibt dennoch respektvoll gegenüber ihrer gemeinsamen Vergangenheit und betonte: "Ich hoffe, dass sie macht, was auch immer sie glücklich macht."

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Instagram / samasghari Brooke Irvine und Sam Asghari im Dezember 2024

