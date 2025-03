Taliso Engel will bei "Let's Dance" keine Sonderbehandlung

Para-Athlet Taliso Engel zeigt bei Let's Dance, dass er auch auf dem Tanzparkett für Überraschungen sorgt. Der sehbehinderte Schwimmer, der bei den Paralympischen Spielen 2021 Gold holte, schwingt mit seiner Partnerin Patricija Ionel (30) das Tanzbein. Doch ganz ohne Hürden läuft es für Taliso nicht: Mit nur etwa acht Prozent Sehvermögen und zusätzlicher Taubheit auf dem rechten Ohr wird jeder Schritt für ihn zur Herausforderung. Diese meistere er aber mit großer Präzision, indem er auf Kontraste des Parketts achten und sich viel auf das Training mit seiner Partnerin verlassen würde. Auch seine Freundin Kim Mößner unterstützt ihn tatkräftig und wird ihn in der kommenden Show im Studio anfeuern, wie Bild berichtet.

Neben dem Tanzen hat Taliso mit einer anderen Belastung zu kämpfen: In den sozialen Medien sieht sich der 21-Jährige immer wieder mit Diskriminierung konfrontiert. Ein besonders abwertender Kommentar, den Taliso öffentlich machte, sorgte zuletzt für Schlagzeilen: "Mit Behinderten sollte man ja nichts zu tun haben, aber der Junge ist hübsch">, hieß es darin. Taliso zeigte sich schockiert über solche Aussagen, betonte allerdings, dass die Mehrzahl der Nachrichten positiv und unterstützend sei. Trotz allem will er auf der Bühne keine Sonderbehandlung: "Ich will keinen Behindertenbonus! Natürlich denke ich manchmal darüber nach, ob ich wegen meiner Einschränkung anders bewertet werde, aber ich habe das Gefühl, dass die Jury fair ist", erklärte er gegenüber der Zeitung.

Dass Taliso Herausforderungen meistert, ist nichts Neues: Der Nürnberger zeigte schon als Spitzensportler Ehrgeiz und Disziplin. Seine Tanzpartnerin Patricija sprach bereits über die intensive Zusammenarbeit, die durch seinen Ehrgeiz geprägt ist. Mit ihrer Erfahrung und seinem Einsatz haben die beiden es geschafft, anspruchsvolle Choreografien zu präsentieren. Ihre Harmonie auf dem Parkett ist offensichtlich – nicht zuletzt, weil Patricija eine Methode perfektioniert hat, die mit viel Körperkontakt und detaillierter Anleitung arbeitet. Taliso selbst hat zudem bewiesen, dass er für jede neue sportliche Herausforderung bereit ist – sei es im Schwimmbecken oder auf dem Tanzparkett.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Taliso Engel und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Taliso Engel, Schwimmer

Anzeige Anzeige