Sehbehinderung: So trainieren Taliso und Patricija Ionel

Patricija Ionel (30) und ihr Tanzpartner Taliso Engel stehen bei Let's Dance vor einer besonderen Herausforderung: Der erfolgreiche Sportler hat weniger als zehn Prozent Sehkraft. Seit dem Beginn der Tanzshow arbeiten die beiden hart daran, sich von der Einschränkung auf dem Parkett nichts anmerken zu lassen. Patricija greift hierfür zu einer sehr intensiven Trainingsmethode. "Ich gebe ihm sehr, sehr viel Gefühl und Körperkontakt", verrät sie im RTL-Interview. Dabei sei sie stets an seiner Seite, um ihm genau zu zeigen, wohin die Bewegungen führen sollen. Das Training fordere zwar mehr Zeit als üblich, aber Patricija lobt Taliso für seine Fortschritte und betrachtet das Direktticket in der Kennenlernshow, das ihnen das Weiterkommen in die nächste Runde sicherte, als verdienten Erfolg.

Besonders der Quickstep scheint für das Tanzpaar wie gemacht zu sein. Laut Patricija passe dieser schnelle und fröhliche Tanz perfekt zu Talisos Persönlichkeit. Auch Taliso selbst, der anfangs skeptisch war, gab zu, dass er mittlerweile großen Gefallen daran gefunden habe. Doch während Standardtänze ihm mit Patricijas Unterstützung gut gelingen, erwartet der Para-Schwimmstar eine größere Herausforderung bei den Lateintänzen: "Ich glaube, Latein wird noch mal ‘ne ganz andere Welt", gibt er realistisch zu. Doch die Profitänzerin bringt dafür nicht nur Geduld mit, sondern auch wertvolle Erfahrung – sie hat bereits in ihrer Tanzschule ein Paar betreut, bei dem der Mann mit nur zwei Prozent Sehkraft tanzt.

Neben dem Training verbindet Patricija und Taliso eine spürbare Harmonie, die sich auch auf dem Parkett bemerkbar macht. Patricija, die dreifache Mama ist, hat sich in ihrer bisherigen "Let’s Dance"-Karriere immer wieder als geduldige und kompetente Lehrerin bewiesen. Taliso bringt als Sportler Ehrgeiz und Disziplin mit, was ihn zu einem besonderen Kandidaten macht. Ihr gemeinsamer Einsatz könnte zur Erfolgsgeschichte dieser Staffel werden, doch Patricija betont, dass vor allem der Spaß am Tanzen im Vordergrund steht: "Wir genießen jede Probe und lernen jede Woche voneinander."

RTL / Jörn Strojny Taliso Engel, Kandidat von "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Stars Daniel Hartwich, Taliso Engel und Patricija Ionel

