Wegen Panikattacken: Anna Heiser geht zur Psychotherapie

Anna Heiser (34) teilt mit ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt: Wie die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin nun in einem aktuellen Instagram-Post ausplaudert, nimmt sie professionelle Hilfe in Anspruch. "Gestern hatte ich meine erste individuelle Psychotherapie-Sitzung. Wobei 'erste' nicht ganz stimmt – mit Mitte zwanzig war ich bereits zwei Jahre in Therapie", gesteht sie ehrlich. Auch den Grund für ihre Therapie verrät die TV-Bekanntheit offen: "Aufgrund meiner Vergangenheit habe ich immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen. Und ich habe für mich und meine Familie entschieden: Ich möchte nicht mehr in Angst leben." Stattdessen wolle sie lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Was genau der Auslöser für ihre Panikattacken ist, verrät die Influencerin aber nicht.

Sie habe lange überlegt, ob sie diesen Aspekt ihres Lebens wirklich öffentlich teilen möchte: "Solche persönlichen Einblicke machen mich angreifbar, und genau das hat mich zögern lassen." Letztendlich habe sie sich aber dazu entschieden, ihre Erfahrungen zu teilen, in der Hoffnung, anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen zu können. "Vielleicht kann meine Geschichte jemandem da draußen Mut machen. Mut, sich Hilfe zu holen und Hilfe anzunehmen. Denn Therapie ist kein Zeichen von Schwäche – sie ist ein Zeichen von Stärke", stellt Anna klar.

Generell stehen für Anna derzeit einige Veränderungen an: Gemeinsam mit ihrem Mann Gerald (39) hat sie ihre Farm in Namibia verkauft. Nun möchte das Ehepaar in Polen ein neues Leben beginnen. Die Content Creatorin erwähnte jedoch bereits, dass sie mit dem Verkauf ihres Hofes hadert. "Ich hatte gehofft, es würde leichter werden, sobald wir offen über den Farmverkauf sprechen. Doch das beklemmende Gefühl in meiner Brust ist geblieben. Mein Magen zieht sich zusammen, als könnte er die Schwere der Entscheidung greifen", erklärte sie ehrlich.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

