Anna Heiser blickt mit gemischten Gefühlen auf Farmverkauf

Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Anna Heiser (34) und ihr Mann Gerald (39) werden ihre Farm in Namibia verkaufen und gemeinsam mit ihren Kindern nach Polen, Annas Heimat, ziehen. Der Bauer sucht Frau-Star hat nach wie vor mit dieser Entscheidung zu kämpfen. In ihrer Instagram-Story teilt sie ehrlich ihre gemischten Gefühle über den neuen Lebensabschnitt. "Ich hatte gehofft, es würde leichter werden, sobald wir offen über den Farmverkauf sprechen. Doch das beklemmende Gefühl in meiner Brust ist geblieben", schreibt sie und fügt hinzu: "Mein Magen zieht sich zusammen, als könnte er die Schwere der Entscheidung greifen."

Es ist offensichtlich, dass im Inneren der Influencerin momentan ein großes Gefühlschaos herrscht. "Ich bin hin- und hergerissen. Zwischen der Hoffnung auf ein neues, vielleicht besseres Leben – und der tiefen, schmerzhaften Traurigkeit, diesen Ort, dieses Stück Erde, das so lange unser Zuhause war, zurückzulassen", erklärt Anna. Als sie sich mit diesen Gedanken bei ihrer Community meldet, ist es gerade einmal fünf Uhr morgens. Die Auswanderin quält offenbar mal wieder die Schlaflosigkeit.

Vor wenigen Tagen verkündete die zweifache Mama den großen Schritt, den sie und ihr Ehemann gehen werden. "Es war nicht meine Entscheidung, sondern Geralds. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, warum er diesen Weg gehen möchte. Und nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an", zeigte sie sich auf Instagram von ihrer optimistischen Seite. Das Paar verliebte sich 2017 im TV ineinander. Direkt danach zog Anna zu Gerald nach Namibia. Gemeinsam gründeten sie eine Familie. Der kleine Leon kam vor vier Jahren zur Welt, 2022 folgte die Geburt ihrer Tochter namens Alina.

Instagram / annaheiser Gerald Heiser und Anna Heiser mit ihren Kindern im November 2023

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern, 2023

