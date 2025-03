Blake Lively und Ryan befürchten Schaden wegen Justin-Drama

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) befinden sich aktuell in einem öffentlich ausgetragenen Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41). Die Schauspielerin und ihr Ehemann kämpfen dabei um den Schutz privater Informationen wie medizinischer Daten, Sicherheitsvorkehrungen und Textnachrichten mit prominenten Freunden. In einer Anhörung am New Yorker Bundesgericht forderten die Anwälte des Paares am Donnerstag, 6. März, dass sensible Daten nur den Anwälten und nicht direkt Justin zugänglich gemacht werden. "Es besteht die große Gefahr, dass ein irreparabler Schaden entsteht, wenn marginale Gespräche mit hochrangigen Personen, die für den Fall nicht relevant sind, in falsche Hände geraten", betonte Blakes Anwältin Meryl Conant Governski laut Page Six. Hintergrund der Anhörung sind beidseitige Klagen, die mittlerweile eine Schadenssumme von rund 375 Millionen Euro umfassen.

Der Konflikt entstand, nachdem der Gossip Girl-Star und Justin, die gemeinsam am Film It Ends With Us gearbeitet hatten, sich gegenseitig Verleumdung vorwarfen. Blake beschuldigt den "Jane the Virgin"-Star, eine Hetzkampagne gegen sie und ihre Familie zu führen, während Justin behauptet, Blake habe versucht, seinen Ruf zu zerstören. Zusätzlich stehen Medienberichte wie ein Artikel der New York Times im Zentrum des Streits, den Justin als verleumderisch einstuft. Beginn der Auseinandersetzung war die Klage von Blake, in der sie Justin sexuelle Belästigung während der Dreharbeiten vorwirft. Justins Anwalt wies die Forderungen nach erweiterten Schutzmaßnahmen als "beleidigend" zurück und betonte, es gebe keinen Beweis, dass vertrauliche Informationen absichtlich weitergegeben würden.

Blake und Ryan, die seit 2012 verheiratet sind und gemeinsam vier Kinder haben, galten bis zu diesem Eklat als eines der Vorzeigepaare Hollywoods. Doch der Rechtsstreit zeigt nun eine andere Seite des Power-Couples. Während Blake ihren Durchbruch als Schauspielerin mit der Serie "Gossip Girl" feierte, ist Ryan durch Blockbuster wie Deadpool bekannt. Trotz des Konflikts traten die beiden weiter bei öffentlichen Veranstaltungen – mit Ausnahme der diesjährigen Oscars – auf. Auch Stars wie Taylor Swift (35), die eng mit Blake befreundet ist, wurde in einer der Beschwerden erwähnt und könnte im Prozess aussagen müssen. Durch die Verbindungen in die Hollywood-Elite erhält der Fall besondere Aufmerksamkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Hollywoodstars

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige