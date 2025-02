Justins Anwalt reagiert auf Blake Livelys geänderte Klage

Zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) spitzt sich der juristische Schlagabtausch weiter zu. Die Schauspielerin hatte ihre Klage gegen den Star und Regisseur von It Ends With Us überarbeitet und neue Vorwürfe eingereicht. Laut ihr hätten zwei weitere Frauen am Set desselben Films Justins Verhalten ebenfalls als unangemessen empfunden und dies einem Sony-Mitarbeiter gemeldet. Die beiden Frauen, deren Namen bisher nicht bekannt sind, seien demnach bereit, Dokumente vorzulegen und vor Gericht auszusagen. Justins Anwalt Bryan Freedman zeigte sich wenig beeindruckt und bezeichnete die neuen Behauptungen gegenüber TMZ als "Gerüchte und substanzloses Hörensagen".

Der Anwalt erklärte weiter, dass es keine konkreten Beweise für die Anschuldigungen gebe und dass sein Mandant sowie dessen Team stets "transparente Unterlagen und Videomaterial" vorgelegt hätten, die ein anderes Bild zeigen würden. Zudem kritisierte Bryan, dass Blake und ihr Ehemann Ryan Reynolds (48) die Situation nicht ernst genug nähmen. Er verwies auf ihren Besuch der "Saturday Night Live 50"-Feier am vergangenen Wochenende, bei dem laut Bryan die Angelegenheit angeblich öffentlich belächelt worden sei. Der Anwalt kündigte an, dass zukünftige Aussagen von Zeugen, die anfänglich Blake unterstützt hätten, Aufschluss über die Wahrheit geben würden. "Dokumente lügen nicht, Menschen hingegen schon", betonte er.

Blake, die Mutter von vier Kindern und seit über einem Jahrzehnt mit Ryan verheiratet ist, wurde einem breiten Publikum durch die Serie Gossip Girl bekannt. Justin, seinerseits Ehemann und Vater von zwei Kindern, hat sich einen Namen als Schauspieler und Regisseur gemacht und setzt sich öffentlich für diverse soziale Projekte ein. Die beiden Hollywood-Größen standen bislang für Professionalität, doch die aktuelle Auseinandersetzung wirft Schatten auf ihre bisherigen Karrieren. Beide Seiten scheinen entschlossen, ihre jeweilige Position zu verteidigen. Wie sich der Rechtsstreit weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, "SNL"-Jubiläum im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emilybaldoni Justin und Emily Baldoni mit ihren Kindern