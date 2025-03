Blake Lively und Ryan meiden Oscars inmitten Baldoni-Drama

Blake Lively (37) und ihr Ehemann Ryan Reynolds (48) haben die diesjährigen Oscars bewusst ausgelassen und blieben damit ihrer Linie treu: Auch den Golden Globes und den SAG Awards blieben sie bereits fern. Grund für die Abwesenheit des Paares sei laut Daily Mail der schwelende Rechtsstreit mit Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni (41). Dieser hatte Blake, mit der er den Film "It Ends With Us" gedreht hat, Ende des letzten Jahres auf Schadensersatz in Höhe von umgerechnet 380 Millionen Euro verklagt. Der Konflikt begann jedoch damit, dass Blake Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Justin erhob und später auch seine Produktionsfirma wegen Vergeltungsmaßnahmen verklagte.

Besonders brisant: Auch die New York Times ist in die juristischen Auseinandersetzungen involviert, nachdem sie im Dezember über Blakes Anschuldigungen berichtet hatte. Justin reichte daraufhin eine separate Klage gegen die Zeitung ein, die er bezichtigte, einseitig über ihn berichtet zu haben. Während Justin auf seiner Unschuld beharrt und die Plattform thelawsuitinfo.com nutzte, um private Kommunikation zu veröffentlichen, verteidigt Blake vehement die Berichterstattung der Times. Laut ihrer Sprecherin handle es sich bei Justins juristischen Schritten um "den Versuch, sie und andere einzuschüchtern". Der nächste Gerichtstermin, der für März 2026 geplant ist, wird weitere Entwicklungen bringen.

Abseits des Dramas teilen sich Blake und Ryan seit Jahren das Rampenlicht – nicht nur auf der Leinwand, sondern auch privat. Das Paar, das vier Kinder miteinander hat, wird von vielen als Traumpaar Hollywoods betrachtet. Blake, die durch die Serie Gossip Girl Bekanntheit erlangte, und Ryan, der für seine Rolle als Deadpool weltberühmt ist, wirken in Interviews oft wie ein eingespieltes Team. In der aktuell schwierigen Phase zeigt sich jedoch auch, wie sehr ihre Beziehung auf gegenseitiger Unterstützung basiert. Ryan steht fest hinter seiner Frau und setzt dabei auf seinen bekannten humorvollen Umgang mit ernsten Themen.

Joshua Blanchard/Getty Images for CBS Films, Dimitrios Kambouris/Getty Images Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

