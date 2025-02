Blake Lively hat die Klage gegen Justin Baldoni erweitert

Blake Lively (37) hat ihre Klage gegen Justin Baldoni (41), Schauspieler und Regisseur des gemeinsamen Films "It Ends With Us", um zusätzliche Vorwürfe erweitert. Laut einem neuen Gerichtsdokument, das Deadline vorliegt, beschuldigt Blake ihn nicht nur des sexuellen Fehlverhaltens, sondern erhebt nun auch eine Verleumdungsklage. Darin stellt sie klar, dass sie nicht die einzige Frau am Set gewesen sei, die sich unwohl gefühlt habe. Andere Frauen hätten ihr gegenüber ähnliche Vorfälle geschildert und seien bereit, als Zeuginnen vor Gericht auszusagen. Mit dem neuen Vorwurf der Verleumdung reagiert Blake auf Aussagen, die Justin und sein Team nach ihrer ursprünglichen Klage verbreitet hatten.

In ihrer neuen Klage beschreibt Blake detailliert die angebliche Belästigung und behauptet, dass die Beschwerden nicht erst später entstanden, sondern bereits während der Dreharbeiten im Jahr 2023 geäußert worden seien. Laut Blake hätten Vertreter von Sony, dem Filmverleih des Projekts, Kenntnis von den Vorwürfen gehabt. Zudem macht ihre Klage auf eine angebliche Einschüchterungskampagne aufmerksam, die auch ihr familiäres und berufliches Leben negativ beeinflusst habe. Beispielsweise seien Zeugen, die Blake öffentlich unterstützt hatten, bedroht worden. Um die betroffenen Frauen zu schützen, ließ Blake in ihrer jüngsten Einreichung Namen und konkrete Beweise anonymisieren, erklärte jedoch, dass diese in der Gerichtsverhandlung vorgelegt würden.

Blake, die mit Ryan Reynolds (48) vier Kinder hat, sprach in der Vergangenheit immer wieder über ihre Familie und betonte, wie wichtig es ihr sei, ein sicheres Umfeld für ihre Liebsten zu schaffen. Justin hingegen ist vor allem durch seine Rolle in "Jane the Virgin" bekannt, aktuell steht jedoch seine Karriere als Regisseur im Fokus der Auseinandersetzungen. Beide Parteien haben sich bisher nicht außergerichtlich einigen können, weshalb der Prozess im nächsten Jahr für noch mehr Schlagzeilen sorgen dürfte.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, "SNL"-Jubiläum im Februar 2025

Getty Images Justin Baldoni, Dezember 2024

