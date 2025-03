Darum lehnte Jörg Pilawa "Wetten, dass..?"-Moderation ab

Jörg Pilawa (59), bekannt aus Formaten wie "Herzblatt" und "Das Quiz mit Jörg Pilawa", hätte beinahe die Nachfolge von Thomas Gottschalk (74) bei der Kultsendung Wetten, dass..? angetreten. Dies verriet der Moderator kürzlich im Podcast "Wolter Talks". Nach dem tragischen Unfall des Kandidaten Samuel Koch (37) im Jahr 2010 und dem darauffolgenden Rückzug von Thomas suchte das ZDF intensiv nach einem neuen Showmaster. Jörg, der damals gerade erst zum Sender gewechselt war, wurde gefragt, ob er die Show übernehmen wolle. Obwohl er das Angebot nicht sofort ablehnte, stellte er nach längerer Überlegung klare Bedingungen.

Für Jörg stand schnell fest, dass eine Zusage an die Voraussetzung geknüpft war, das Format grundlegend zu überarbeiten. "Wenn man das macht, dann muss es ein neues 'Wetten, dass..?' sein", erklärte der TV-Star. Damit meinte er, dass das Konzept der Sendung an die veränderten Sehgewohnheiten der Zuschauer angepasst werden müsse. Das ZDF war jedoch nicht bereit, so weitreichende Änderungen am Erfolgsformat vorzunehmen. Außer Jörg war Hape Kerkeling (60) zeitweise als Kandidat im Gespräch, dieser sagte aber ebenfalls ab. Am Ende entschied sich der Sender für Markus Lanz (55) als Nachfolger – auch wenn diese Wahl von vielen kritisch gesehen wurde. Rückblickend zeigte sich der 59-Jährige erleichtert, die Moderation nicht übernommen zu haben: "Ich bin im Nachhinein auch froh, dass es so gekommen ist."

Jörg, der als eines der bekanntesten Gesichter der deutschen TV-Landschaft gilt, hat über die Jahre in zahlreichen Sendungen sein Talent bewiesen. Seine Karriere begann in den 1990er Jahren bei "Herzblatt", bevor er sich mit Erfolgsshows wie "Das Quiz mit Jörg Pilawa" einen Namen machte. Privat ist der Hamburger als Familienmensch bekannt und lebt eher zurückgezogen. Die Zukunft von "Wetten, dass..?" ist nach einem kurzen Comeback von 2021 bis 2023 aktuell unklar. Das ZDF schmiedet offenbar weiterhin Pläne, die beliebte Show zurückzubringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Markus Lanz, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2021

Anzeige Anzeige