ZDF bestätigt: "Wetten, dass..?" kehrt 2025 nicht zurück

Das ZDF hat bekannt gegeben, dass es in den nächsten Jahren keine neue Ausgabe der Kultshow Wetten, dass..? geben wird. Intendant Dr. Norbert Himmler (53) erklärte im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur, dass die Zukunft der Sendung weiterhin offenbleibt. Fest steht jedoch, dass es 2025 definitiv keine Wiederaufnahme geben werde. "Wir haben 'Wetten, dass..?' mit Thomas Gottschalk (74), seinem grandiosen Abgang auf der Baggerschaufel, beendet. Das heißt aber nicht, dass 'Wetten, dass..?' nicht eines Tages wiederkommen könnte", erklärt Norbert.

Der Abschied von "Wetten, dass..?" im vergangenen Jahr zog ein Millionenpublikum an. Mehr als 12 Millionen Menschen verfolgten die letzte Sendung, bei der Thomas für einen spektakulären Abgang auf einer Baggerschaufel sorgte. Bereits in der Vergangenheit hatte das ZDF versucht, neue Moderatoren für das Format zu etablieren – allerdings ohne Erfolg. Auch die Einschaltquoten konnten an die Glanzzeiten der Show nicht anknüpfen. Der Sender setzt nun auf eine längere Denkpause, bevor eine Rückkehr erneut in Erwägung gezogen wird.

"Wetten, dass..?", erstmalig von Frank Elstner (82) moderiert und 1981 erstmals ausgestrahlt, zählt zu den erfolgreichsten und prägendsten Shows des deutschen Fernsehens. Besonders Thomas Gottschalk, der von 1987 bis 1992 und erneut ab 1994 moderierte, wurde zur zentralen Figur und prägte die Sendung mit seinem charismatischen Stil. Der Moderator könnte sich ein Comeback bei der TV-Show vorstellen. "Wenn es gewünscht würde, bin ich der Letzte, der sich verweigern würde. Ich habe meine Siebensachen noch beieinander, ich habe meine Murmeln noch im Kopf und wüsste schon, wer Iris Berben (74) ist und wer Wolfgang Bosbach (72) ist. Ich kann die beiden gut auseinanderhalten", erklärte er im Podcast "Bosbach & Rach – Die Wochentester".

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2022

Getty Images Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk im November 2021

