"Wetten, dass..?"-Rückkehr: Thomas Gottschalk wäre bereit

Nach seinem Abschied als Wetten, dass..?-Moderator im vergangenen Jahr könnte sich Thomas Gottschalk (74) heute ein erneutes Comeback bei der ZDF-Show vorstellen. "Wenn es gewünscht würde, bin ich der Letzte, der sich verweigern würde", sagte Gottschalk im Podcast "Bosbach & Rach – Die Wochentester". Er selbst fühlt sich noch geeignet für den Job: "Ich habe meine sieben Sachen noch beieinander, ich habe meine Murmeln noch im Kopf und wüsste schon, wer Iris Berben (74) ist und wer Wolfgang Bosbach (72) ist. Ich kann die beiden gut auseinanderhalten."

Der 74-Jährige zweifelt allerdings daran, dass das ZDF an einem Revival der Show mit ihm als Moderator Interesse hat, schließlich besitzt der Sender seine Telefonnummer. "Und das ZDF hätte sich längst gemeldet, wenn es diese Meinung geben würde. Aber es gibt sie nicht, und das halte ich für einen Fehler", klagte die ehemalige Showlegende im Podcast. Verantwortlich für das Ausbleiben einer Neuauflage von "Wetten, dass..?" machte Thomas den ZDF-Intendanten: "Früher war es so, dass der Unterhaltungschef gesagt hat: Ich will das nochmal, ich mach' das nochmal. Aber die Zeiten sind vorbei, in denen Unterhaltungschefs noch Kraft und Power hatten. Die verstecken sich heute hinter Programmdirektoren und müssen beim Intendanten erst mal nachfragen: 'Ginge es denn, dass...?'"

Thomas hatte sich am 25. November 2023 nach über 30 Jahren mit der offiziell letzten Ausgabe von "Wetten, dass..?" verabschiedet. Mit der Veröffentlichung seines Buches "Ungefiltert" am 16. Oktober wollte er nach dessen Lesereise eigentlich endgültig seine Bühnenkarriere beenden. Ob es doch zu einem Comeback als Moderator kommen wird, ist unklar – schließlich steht er seit dem vergangenen Jahr aufgrund unangenehmer Kommentare in der Kritik.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?", November 2022

Anzeige Anzeige