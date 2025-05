Drei Jahre getrennt: Steht Jörg Pilawa vor der Scheidung?

Jörg Pilawa (59) und seine Frau Irina sind zwar bereits seit drei Jahren getrennt, doch eine Scheidung steht offenbar jetzt im Raum. Das hat der Moderator selbst gegenüber Bunte bestätigt und betont, dass die beiden trotz Trennung nach wie vor ein gutes Verhältnis pflegen. "Auch eine Form von Glück, dass trotz Trennung alles so läuft", erklärte Jörg. Zwar bringt das neue Kapitel keine einfachen Entscheidungen mit sich, gerade wenn neue Partner beteiligt sind, aber Jörg macht deutlich: "Eine Scheidung ist nach einer Trennung nur konsequent." Offenbar war das Thema für das einstige Paar schon länger präsent – doch konkrete Schritte wurden bislang nicht unternommen.

Dass sich die beiden trotz des Ehe-Aus weiterhin gut miteinander verstehen, verdanken sie laut Jörg vor allem der Tatsache, dass andere Partner nicht der Grund für das Ende ihrer Beziehung waren. "Wir haben in der ganzen Zeit nie den Kontakt verloren und uns immer gut verstanden", betont er. Der Kontakt zwischen ihm und Irina blieb also eng, unabhängig davon, wie sich das Liebesleben beider entwickelt hat. In den letzten Jahren wurde immer wieder über den Stand der Beziehung spekuliert, nun scheint wohl ein offizieller Schlussstrich gezogen zu werden.

Schon bei der Verkündung ihres Beziehungsendes im Jahr 2022 bemühten sich Jörg und Irina um Diskretion und betonten das Wohl ihrer Kinder. Über zwanzig Jahre waren die beiden ein Paar, sechzehn davon verheiratet. In der Öffentlichkeit rückte Jörg vor allem durch seine humorvollen und sympathischen Moderationen ins Rampenlicht, seine Familie hielt er hingegen stets aus dem Fokus heraus. Für viele Fans war die damalige Trennung überraschend, umso schöner ist das offene und respektvolle Miteinander der beiden heute.

Anzeige Anzeige

gbrci / Future Image Irina und Jörg Pilawa, 2020

Anzeige Anzeige

Ot,Ibrahim Irina und Jörg Pilawa mit ihrer Tochter Emmy, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige