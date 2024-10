Werbegesicht: Tritt Jörg Pilawas Sohn in seine Fußstapfen?

Jörg Pilawa (59) ist im deutschen Fernsehen allseits bekannt. Seinen Sohn Juri dagegen kennen eher wenige. Jetzt sorgt der Nachwuchs des Moderators aber für eine kleine Überraschung: Für seinen Arbeitgeber, der sich mit dem Erwerb und Weiterverkauf von Oldtimern beschäftigt, wird er kurzerhand zum Werbegesicht! In einem Video auf Instagram gibt er den Followern Tipps und Tricks rund um die Fahrzeuge – und beweist dabei, dass ihm das Talent seines Papas in die Wiege gelegt wurde.

In der Aufnahme sitzt Juri selbstbewusst in einem Stuhl und spricht völlig entspannt in die Kamera. Dabei fällt auf: Er scheint Jörgs Gestik und Mimik geerbt zu haben. Darüber hinaus sieht er dem "Quizduell"-Star auch noch sehr ähnlich. Das macht den 59-Jährigen bestimmt ziemlich stolz. Wie ein Familienfreund gegenüber Bild verriet, soll der Moderator eine tolle Beziehung zu seinem Sohn haben: "Jörg ist ein super Papa und auch ein Freund für seine Kinder. Sie pflegen ein ganz liebevolles, herzliches Verhältnis."

Der 20-Jährige ist eines der vier Kinder von Jörg. Seinen ältesten Sohn Finn bekam er in seiner zweiten Ehe mit Ex-Frau Kerstin, während Jörgs Töchter Emmy und Nova sowie Juri aus seiner Beziehung zu seiner Ex-Frau Irina Opaschowski stammen. Mit letzterer ging er 23 Jahre gemeinsam durchs Leben und war 16 davon mit ihr verheiratet. 2022 verkündete die Anwältin des Hamburgers im Gespräch mit dem deutschen Blatt jedoch: "Ja, es stimmt. Jörg und Irina Pilawa sind seit mehreren Monaten im gegenseitigen Einvernehmen getrennt."

ActionPress / Kurt Krieger / Future Image Jörg Pilawa im Dezember 2022

gbrci / Future Image Irina und Jörg Pilawa, 2020

