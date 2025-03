"Freunde verloren": Darum verleiht MontanaBlack niemals Geld

MontanaBlack (37) gehört zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands. Dass er damit auch ganz gut verdient, ist kein Geheimnis – immerhin legte Marcel Eris, wie Monte bürgerlich heißt, auch schon seinen Kontostand offen. Doch wenn es um Geld geht, hören viele Freundschaften auf. So auch bei dem Content Creator, wie er in einem Twitch-Stream erzählt. "Ich habe Freunden Geld geliehen mit Vertrag, ich habe Freunden Geld geliehen ohne Vertrag. Und sagen wir, ich habe das bei zehn Freunden gemacht und das sind alles Freunde, die man seit fünf [bis] zehn Jahren kennt oder länger. Selbst wenn ein oder zwei Freundschaften wegen Geldleihen zerbrechen – das ist sehr traurig", meint Monte. Er selbst habe das zur Genüge erlebt.

Gerade erst um die Weihnachtszeit habe ihn ein guter Freund gebeten, ihm Geld zu leihen. Monte habe für sich aber beschlossen, das Risiko nicht eingehen zu wollen, seinem Freund hinterherlaufen zu müssen, um das Geld zurückzubekommen. "Ich habe von mir aus gesagt, aus einer Situation heraus, wo es mir finanziell gut geht: 'Weißt du was, ich kann dir kein Geld leihen, weil aus Erfahrung – ich habe Freunde verloren deswegen, und ich möchte dich nicht verlieren. Schick mir aber deine Kontonummer und ich überweise 1.000 Euro so. Schenk ich dir, kauf deinen Kindern davon was – brauchst mir auch nicht wiedergeben'", erzählt der 37-Jährige. Seine Devise lautet also lieber schenken als leihen, um Verpflichtungen zu vermeiden.

Tatsächlich ist Monte aber für seine Großzügigkeit bekannt. Seinen Freunden macht der Twitch-Star gerne teure Geschenke. Zuletzt unter anderem auch seinem Kollegen und guten Kumpel Zarbex. Der ist schon seit längerem Markenbotschafter für Montes Energydrink Gönnergy und bekam zum Dank ein Paket mit den neuen Sorten, das er live im Stream auspackte. Allerdings erwartete ihn noch etwas anderes: In dem Karton war eine luxuriöse Rolex versteckt. Um sicherzugehen, dass er sich nicht verguckt hat, rief Zarbex Monte direkt an. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll... Ist das geisteskrank! [...] So was hätte ich in meinem Leben nie besessen, weil ich mir so was niemals selber gekauft hätte", meinte Zarbex fassungslos.

MontanaBlack im Februar 2019

MontanaBlack und Zarbex, deutsche Twitch-Stars

