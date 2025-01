Krass: So viel Geld hat Streamer MontanaBlack auf dem Konto

Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack (36), hat in einem Livestream und gegenüber der Bild faszinierende Einblicke in seinen Kontostand gewährt. Der Twitch-Star, der mehr als 18 Millionen Fans auf seinen Social-Media-Kanälen begeistert, verriet auf die Frage eines Zuschauers jetzt, wie viel er wirklich auf dem Konto hat: "Privat ist jetzt aktuell mein höchster Kontostand – und der ist so 1,7 Millionen Euro ungefähr." MontanaBlack ist aber nicht nur Streamer – mit seinem Energy-Drink Gönrgy ist er auch als Unternehmer erfolgreich. Von seiner Firma lasse er sich jeden Monat 30.000 Euro auszahlen. "Es fühlt sich einerseits sehr überwältigend an, andererseits auch ein wenig einschüchternd", verriet er im Gespräch mit dem Blatt.

Monte erläuterte außerdem, dass er das Geld auf seinem Privatkonto bisher nicht in Aktien, ETFs oder Kryptowährungen investiert hat. Stattdessen favorisiert er Immobilien als sichere Wertanlage. Sein großer Traum: eine eigene Immobilie am Mittelmeer. Auch wenn er sich finanziell dazu in der Lage sieht, sei aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt. Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten. "Ihr wisst ganz genau, wie viel ich dafür geopfert habe", betonte der Internetstar. Unter anderem muss er sich vermummen, um an öffentlichen Orten einen Massenauflauf zu verhindern.

Doch damit nicht genug: In der Vergangenheit erhielt der beliebte YouTuber sogar schon Todesdrohungen. Firat C. musste sich laut Bild-Berichten vergangenes Jahr wegen Morddrohungen gegen MontanaBlack verantworten. In Livestreams auf TikTok soll er sein Leben bedroht und eine Zahlung von 30.000 Euro gefordert haben.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

Instagram / montanablack MontanaBlack im Februar 2022

