Junge Liebe: Gigi Birofio und seine Vicky knutschen im Netz

Gigi Birofio (25) möchte die Liebe zu seiner neuen Freundin Vicky wohl mit der ganzen Welt teilen. Der Realitystar machte seine Beziehung erst vor wenigen Tagen publik – und zeigt jetzt im Netz, dass sich die Turteltauben noch in ihrer Honeymoon-Phase befinden und einfach nicht die Hände voneinander lassen können. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er nämlich ein niedliches Video: In diesem hat die Influencerin ihre Arme liebevoll um den Hals ihres Partners gelegt, während sie einen intensiven Kuss austauschen. Außerdem teilt der Ex-Dschungelcamper einen Schnappschuss, mit dem er beweist, dass sie ein ziemlich schönes Paar abgeben.

Dass sich der Ex on the Beach-Star nach seinen vergangenen fehlgeschlagenen Partnerschaften nun wieder in einer Beziehung befindet, freut seine Fans sehr. Unter einem Beitrag, der ihn zusammen mit Vicky zeigt, häuften sich die Kommentare begeisterter Follower. "Gigi hat eine Perle für seine Kinder gefunden, das freut mich", schwärmt beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer findet: "Sie passen aber auch einfach optisch so gut zusammen." Es gibt allerdings auch einige böse Zungen, die scheinbar nicht an die Zukunft des Paares glauben. "Kein halbes Jahr, dann ist die nächste dran", kommentierte ein User.

Der 25-Jährige sorgte bereits vor der Bekanntgabe seiner Beziehung für eine Menge Spekulationen unter seinen Fans. Er und Vicky genossen einen gemeinsamen Urlaub, von dem er Eindrücke im Netz postete und somit die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Vor wenigen Tagen gestand er dann in einem Social-Media-Clip des "Blitzlichtgewitter"-Podcasts: "Ich bin seit ein paar Tagen glücklich vergeben." Darüber hinaus machte er deutlich, dass das neue Paar es wohl ziemlich ernst miteinander meint: Gigi und seine Liebste ließen sich bereits ein Partnertattoo stechen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vycz Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky

Anzeige Anzeige