Wieder verliebt: Gigi Birofio bestätigt seine neue Beziehung

Die Spekulationen haben ein Ende: Gigi Birofio (25) ist wieder in festen Händen. Das gibt der Realitystar jetzt in einem Social-Media-Clip des "Blitzlichtgewitter"-Podcasts zu. Auf Nachfrage, mit welcher Dame er denn in den vergangenen Wochen Urlaub gemacht habe, gesteht der Ex on the Beach-Star: "Ich bin seit ein paar Tagen glücklich vergeben." Doch das ist nicht alles: Das frischverliebte Paar ließ sich bereits Partnertattoos stechen. Während seine Auserwählte seinen Namen unter der Haut trägt, steht auf seiner Hand der Name "Vicky".

Wie sich der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer und seine Freundin genau kennengelernt haben, erzählt er nicht – jedoch betont er, dass alles ziemlich zwanglos ablief. "Das war so entspannt, du gehst Kaffee trinken, gibt keinen Stress, weil es entspannt ist", berichtet Gigi. In die Öffentlichkeit möchte Vicky allerdings nicht. "Sie mag das nicht. In der Zeit, in der wir etwas ohne Beziehung hatten, hat sie auch immer gesagt: 'Lass mich bitte da raus. Ich will nichts damit zu tun haben'", betont der 25-Jährige und fügt hinzu: "Das ist gut, weil diese Welt ist sehr, sehr komisch."

Der einstige Dschungelcamp-Kandidat brachte die Gerüchteküche erst kürzlich zum Brodeln. Nachdem seine Beziehung mit Dana Feist im November 2023 in die Brüche gegangen war und es auch mit Sandra Janina (25) nach Love Island VIP nicht geklappt hatte, verbrachte er einen Urlaub mit einer hübschen Blondine – und teilte Eindrücke ihrer gemeinsamen Reise auf Instagram. Darunter befand sich beispielsweise ein Bild, auf dem Gigi und seine neue Partnerin ein leckeres Dinner genossen.

Instagram / vycz Vicky und Gigi Birofios Partnertattoo

Instagram / vycz Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky

