König Charles III. vergoldet Drachenfigur für Palastbesucher

König Charles III. (76) hat sich bei einem Besuch im Konservierungsatelier des Royal Collection Trust in London an einer ganz besonderen Aufgabe versucht. Der Monarch griff persönlich zu Pinsel und Goldblatt, um einem antiken, von chinesischer Kunst inspirierten Drachen seinen früheren Glanz zurückzugeben. Die Figur stammt laut The London Standard aus dem 19. Jahrhundert und war ursprünglich Teil des prunkvollen Royal Pavilion in Brighton. Unter der Anleitung des Restaurators Gary Gronnestad konzentrierte sich Charles darauf, den Zahn des kunstvollen Drachen zu vergolden. Das Ergebnis wird zukünftigen Besuchern der Ostflügel-Touren im Buckingham Palace präsentiert.

Neben seiner kreativen Rolle als Gildemeister ließ sich Charles weitere Projekte des Konservierungsateliers zeigen, darunter Arbeiten zur kommenden Ausstellung "The Edwardians: Age of Elegance". Zu den restaurierten Objekten gehören ein aufwendig verzierter Tischspiegel mit der Inschrift "Zu Alter und Jugend sage ich die Wahrheit" sowie eine Skulptur von Frederic Leighton, die einen Athleten im Kampf mit einer Python zeigt. Zudem erhielt der König Einblicke in die Geschichte eines opulenten, vergoldeten Paravents, der einst die Privaträume von König Edward VII. und Königin Alexandra zierte.

Charles ist ein leidenschaftlicher Kunstliebhaber und Patron des Royal Collection Trust, der bedeutende Kunstwerke bewahrt. Sein Ausflug in die Welt des Blattgoldes unterstreicht erneut seine enge Verbundenheit mit dem kulturellen Erbe Großbritanniens. Diese kreative Ader scheint sich auch in den nächsten Generationen fortzusetzen. Prinzessin Kate (43) gewährte kürzlich auf Instagram Einblicke in die künstlerischen Talente ihrer Kinder. Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) zeigten mit ihren Werken, dass die Begeisterung für Kunst in der königlichen Familie fest verankert ist.

Getty Images König Charles, November 2024

Getty Images Queen Consort Camilla, König Charles und Prinz George bei dem jährlichen Weihnachtsspaziergang

