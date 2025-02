Fans sind begeistert von Prinz Georges besonderem Talent

Prinzessin Kate (43) hat mit einem Instagram-Beitrag die künstlerischen Talente ihrer Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) präsentiert und damit royalen Fans einen besonderen Einblick gewährt. Der Post zeigt vier beeindruckende Schwarz-Weiß-Zeichnungen, von denen eine von Kate selbst stammt und offenbar ihren jüngsten Sohn Louis porträtiert. Die anderen Bilder, gezeichnet von den Kindern, sind ebenfalls Porträts – mutmaßlich von ihrer Mutter. Besonders Prinz George, der älteste Sohn von Prinz William (42) und Kate, erhält in den Kommentaren viel Lob für seine Zeichnung. Ein Fan schrieb dazu: "George hat [das Talent] von seiner Mutter!"

Der Instagram-Beitrag ist Teil der "Shaping Us"-Kampagne, die von Kates Stiftung – dem "Royal Foundation Centre for Early Childhood" – ins Leben gerufen wurde. Ziel der Initiative ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung der frühen Kindheit zu stärken und die Entwicklung von sozialen und emotionalen Fähigkeiten zu fördern, die ein Leben lang prägend sind. In der Bildunterschrift des Beitrags betont die Prinzessin, dass gemeinsames kreatives Arbeiten eine tolle Möglichkeit sei, Zeit miteinander zu verbringen. Neben der Begeisterung für die Bilder nutzen viele Fans die Gelegenheit, Kates eigenes Talent als Künstlerin zu würdigen.

Die Verbindung der royalen Familie zu Kunst und Kreativität ist keineswegs überraschend. In Interviews hatte Kate mehrfach betont, wie wichtig ihr künstlerische Beschäftigungen im Familienalltag sind. Gleichzeitig zeigt sich hier, wie die Royals ihre Kinder behutsam aufwachsen lassen und ihnen Raum für persönliche Entfaltung geben. Für Prinz George, der später gerne in der Gastronomie arbeiten möchte, ist das Zeichnen offenbar mehr als nur ein Hobby. Kates eigene Leidenschaft für Kunst, die sie bereits während ihrer Schulzeit verfolgte, scheint sie an ihre Kinder weitergegeben zu haben. Das zeigt einmal mehr, dass auch im royalen Leben einfache Freizeitaktivitäten wie Malen oder Zeichnen eine verbindende Wirkung haben.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

