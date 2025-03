Lars Klingbeil ist 2024 still und heimlich Vater geworden

Lars Klingbeil und seine Frau Lena-Sophie Müller dürfen sich über ihr kleines Familienglück freuen. Der SPD-Chef ist im Sommer des vergangenen Jahres Vater eines Sohnes geworden, jedoch hielt er die freudige Nachricht zunächst unter Verschluss. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat Lars im Januar seinen Nachwuchs in einer Podiumsdiskussion an einer Schule in Niedersachsen beiläufig erwähnt. "Ich habe einen sieben Monate alten Sohn", sagte er damals laut Bild, als es um die Klimakrise und die Welt, die zukünftigen Generationen hinterlassen wird, ging. Offenbar war es eine bewusste Entscheidung des Ehepaares, das Baby aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Laut Informationen aus dem Umfeld des Politikers sei vor allem der Schutz seines Sohnes vor Hass und Drohungen in den sozialen Medien ein zentraler Grund für die Zurückhaltung gewesen. In der Vergangenheit haben ähnliche Bedrohungen bereits viele Spitzenpolitiker betroffen. Dass er nun, da die Nachricht in der Welt ist, über seinen Familienzuwachs sprechen wird, ist ebenfalls unwahrscheinlich. "Ihm ist der Schutz der Privatsphäre sehr wichtig. Er bittet, das zu respektieren", geben seine Anwälte zu verstehen.

Über Lars' Privatleben ist kaum etwas bekannt. Der Bundestagsabgeordnete ist seit 2019 mit Lena-Sophie Müller verheiratet, die als Geschäftsführerin der Initiative D21 tätig ist. Diese gemeinnützige Organisation widmet sich der Digitalisierung und deren gesellschaftlichen Auswirkungen. Das Paar lebt weitgehend unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lars Klingbeil, Politiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Lars Klingbeil, Politiker

Anzeige Anzeige

Anzeige