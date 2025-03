Ganz sein Beuteschema: Bill Kaulitz steht auf Lars Klingbeil

Bill Kaulitz (35) ist nach seiner Trennung von Marc Eggers (38) wieder solo und auf der Suche nach der großen Liebe. In der neuen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht der Musiker mit seinem Bruder Tom Kaulitz (35) über die Berufszweige, die er beim Dating anziehend findet: Ärzte, Polizisten, Anwälte und überraschenderweise auch Politiker stehen bei ihm hoch im Kurs. Ganz besonders ins Auge gefallen ist Bill dabei SPD-Politiker Lars Klingbeil, von dem er regelrecht schwärmt. Es seien vor allem dessen "süße Knopfaugen", die ihn an den Schauspieler Til Schweiger (61) in "Manta, Manta" erinnern. Der Tokio Hotel-Frontmann gesteht: "Er weiß nicht um seine Wirkung, die er bei mir hat."

Eine gemeinsame Zukunft mit Lars scheint eher unrealistisch – der Bundestagsabgeordnete ist seit 2019 verheiratet. Zudem machte Bill schon in seiner letzten Beziehung zu Marc die räumliche Distanz zwischen Deutschland und seinem Wohnort Los Angeles zu schaffen. Dennoch gibt Bill nicht auf und sucht fleißig weiter nach dem richtigen Partner. Im Podcast gibt er zu, dass es ihm inmitten von Tour-Stress und Co. jedoch nicht leichtfällt, Termine für neue Dates wahrzunehmen. "Ich bin jetzt leider ganz unbefriedigt", beklagt er sich scherzhaft bei seinem Bruder Tom.

In seinem Podcast nimmt Bill kein Blatt vor den Mund. Erst kürzlich erzählte er Tom und den Zuhörern von seinem Mexiko-Urlaub und erwähnte dabei ganz locker, dass er auf dem Flug einen attraktiven deutschen Flugbegleiter kennengelernt habe, den er anschließend mit auf sein Hotelzimmer nahm. Das darauffolgende "stundenlange" Sex-Date beschrieb der berühmte Zwilling lebhaft und ohne Hemmungen.

Getty Images Lars Klingbeil, Politiker

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

