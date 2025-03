Deshalb besteht Herzogin Meghan auf ihrem Titel als Sussex

Herzogin Meghan (43) ist stolz auf ihren Titel. Nachdem sie und Prinz Harry (40) 2018 offiziell zum Herzog und zur Herzogin von Sussex ernannt worden waren, wurde Sussex zum gemeinsamen Familiennamen. "Ich habe nicht geahnt, wie bedeutsam das für mich sein würde, bis wir Kinder hatten", erklärte die einstige Schauspielerin nun in einem Gespräch mit People. Für sie sei es besonders wichtig, dass Archie (5), Lilibet (3), Harry und sie diesen Namen teilen. Die Suits-Bekanntheit machte deutlich: "Das bedeutet mir sehr viel."

Das Thema ihres Nachnamens sorgte jüngst in Meghans neuer Dokuserie "With Love, Meghan." für einen unangenehmen Moment. Ihre Freundin Mindy Kaling (45) nutzte in einem Gespräch vor der Kamera mehrfach ihren Geburtsnamen. Die Schwägerin von Prinz William (42) stellte den Hollywoodstar daraufhin zur Rede und sagte: "Es ist so lustig, dass du immer Meghan Markle sagst. Du weißt doch, dass ich jetzt eine Sussex bin." Die "The Office"-Darstellerin sah ihren Fehler sofort ein. "Jetzt weiß ich es und ich liebe es", beteuerte die Komikerin.

Mit der Netflix-Serie und ihren diversen anderen Projekten ist Meghan zurzeit so beschäftigt wie noch nie. Doch ihre Leidenschaft für die Arbeit ist kein Hindernis in ihrer Beziehung mit Harry. "Ich glaube, er liebt es, mir zuzusehen, genauso wie ich es liebe, diesen kreativen Prozess zu durchlaufen. Es macht einfach Spaß. Das ist es, was ich schon immer wollte", schwärmte die 43-Jährige gegenüber dem Magazin.

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

