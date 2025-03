Pamela Bach (†) äußerte in letztem Post große Dankbarkeit

Pamela Bach, bekannt aus der Kultserie Baywatch, wurde am Mittwochabend leblos in ihrem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Die 61-jährige Ex-Frau von David Hasselhoff (72) beging Suizid. Der Tod der beliebten Schauspielerin kam für ihre Fans überraschend: Ihren letzten Instagram-Post hatte Pamela Anfang Januar veröffentlicht und darin ihrer großen Dankbarkeit für ihre Enkelin namens London Ausdruck verliehen. "Zu sehen, wie sie heranwächst und wie ihr Lächeln meine Welt erhellt, ist wirklich der größte Segen", schrieb sie – nur wenige Wochen, bevor es zu ihrem tragischen Ableben kam.

Auch bei ihrem letzten großen Event schien Pamela noch bester Laune, als sie am Rande der Filmfestspiele in Cannes auftrat. Wie einige Schnappschüsse zeigen, die The Sun vorliegen, posierte sie fröhlich lächelnd am Flughafen von Nizza. Am vergangenen Mittwoch soll es nun ausgerechnet Pamelas Tochter Hayley Hasselhoff (32) gewesen sein, die ihre verstorbene Mutter entdeckt habe. Eine Abschiedsnachricht von der 61-Jährigen wurde bisher nicht gefunden.

Pamela war von 1989 bis 2006 mit "Knight Rider"-Star David verheiratet. Die Ehe endete mit einer turbulenten Scheidung, die von öffentlich ausgetragenen Vorwürfen überschattet wurde. Davids Familie ließ Daily Mail in einem Statement mitteilen: "Unsere Familie ist sehr traurig über den kürzlichen Tod von Pamela. Wir sind dankbar für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, aber wir bitten um Privatsphäre, während wir trauern."

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach

Getty Images Hayley Hasselhoff, Pamela Bach und Taylor Hasselhoff

