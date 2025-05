Hayley Hasselhoff ehrt ihre Mama Pamela Bach mit rotem Kleid

Hayley Hasselhoff (32) besuchte am Mittwoch die Premiere des Films "The History of Sound" bei den Filmfestspielen in Cannes. In einem eleganten, knallroten Kleid und mit einer Stola aus Tüll zog das Model alle Blicke auf sich. Doch das Kleid hat für Hayley eine tiefere Bedeutung: Es ist eine Hommage an ihre kürzlich verstorbene Mutter Pamela Bach. Die Ex-Frau von David Hasselhoff (72) trug ein nahezu identisches Kleid, als sie bei den Golden Globes 1996 auf dem roten Teppich stand. "Das wird mein erster großer öffentlicher Auftritt seit ihrem Tod und es gibt keinen sinnvolleren Weg zurückzukehren, als sie mit einem Moment zu ehren, den ich immer bewundert habe", erklärte die US-Amerikanerin gegenüber Us Weekly. Zu diesem Anlass wurde die Robe extra für sie maßgeschneidert.

Die Nachricht von Pamelas plötzlichem Tod ging Anfang März um die Welt. Zu dem Zeitpunkt wurde die Schauspielerin leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Einen natürlichen Tod konnten die Ermittler relativ schnell ausschließen – sie gingen von Suizid aus. Der Autopsiebericht bestätigte das später. Warum Pamela diesen Schritt ging, ist nicht ganz klar. Der Verlust war aber sowohl für Hayley als auch für ihre Schwester Taylor schmerzhaft. Sie meldeten sich erst einige Tage nach dem Tod ihrer Mutter über einen Vertreter zu Wort und baten die Öffentlichkeit um Zurückhaltung, da schnell Gerüchte und Spekulationen kursierten. "Diese Taten vertiefen unseren Schmerz und machen eine ohnehin schwere Zeit noch komplizierter", ließen sie über das Magazin Deadline ausrichten.

Pamela war von 1989 bis 2006 mit David verheiratet. Aus der Ehe gingen die beiden Töchter Hayley und Taylor hervor. Nach außen hin sollen die beiden glamourös gewirkt haben, aber der Schein trügte. Hinter den Kulissen kämpfte der Baywatch-Star mit einem Alkoholproblem, das die Ehe sehr belastet haben soll. Nach 16 gemeinsamen Jahren reichte Pamela schließlich die Scheidung ein. In einem früheren Gespräch mit Daily Mail erklärte sie ihren Entschluss: "Alle dachten, David sei der goldene Star am Strand mit Pamela Anderson, aber der Alkohol hat sein Leben übernommen. [...] Wir haben beide eine Lüge gelebt. Aber die größte Tragödie ist, dass David die Falsche mehr liebte als mich."

Getty Images Hayley Hasselhoff, Pamela Bach and Taylor Hasselhoff, 2018

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach