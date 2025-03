Angst vor Obdachlosigkeit: Pamela Bach hatte Geldprobleme

Pamela Bach, die Ex-Frau von Schauspieler und Sänger David Hasselhoff (72), kämpfte vor ihrem Tod mit ernsten Geldproblemen und gesundheitlichen Herausforderungen. Das verriet ihre langjährige Freundin und frühere Assistentin Andrea Canning in einem emotionalen Interview wenige Tage nach Pamelas tragischem Tod am Mittwoch, dem 5. März. Nach einem schweren Motorradunfall im Jahr 2003 plagten die Schauspielerin nicht nur Probleme mit ihrer Mobilität, sondern auch finanzielle Durststrecken. "Sie war einfach nicht mehr die Pamela, die ich kannte", schildert Andrea gegenüber NBC und erklärt: "Es gab öfter Zeiten, in denen sie sich sorgte, obdachlos zu werden. Ich weiß nicht, wie sie ihre Rechnungen bezahlt hat, weil sie öfter meinte, 'Was soll ich nur tun?'"

Die einst so lebensfrohe Pamela, die mit ihrem Ex David die beiden Töchter Taylor und Hayley großzog, war laut ihrer Freundin einst das Herz jeder Party. Doch zuletzt habe sie einen schwierigen Weg beschritten. "Es gab zwei Seiten an ihr", erklärte Andrea weiter. "Einerseits die starke, lebensfrohe Frau, die alles im Griff zu haben schien, und andererseits die, die in den letzten Jahren nach Orientierung suchte." Auf Instagram teilte Andrea außerdem einen rührenden Nachruf: "Sie liebte ihre Mädchen über alles und war immer so ermutigend. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Schmerz sie in sich trug."

Pamela und David Hasselhoff waren von 1989 bis 2006 verheiratet, und in dieser Zeit war sie vor allem als Schauspielerin in Nebenrollen und bei öffentlichen Auftritten an seiner Seite bekannt. Nach der Scheidung führte Pamela ein eher zurückgezogenes Leben und widmete sich vor allem ihren beiden Töchtern, die ihr immer sehr am Herzen lagen. Andrea beschrieb sie als eine Frau mit einem ansteckenden Lachen, die nie aufgehört hatte, für ihre Familie da zu sein, auch wenn das Leben ihr immer wieder Hürden in den Weg legte.

Anzeige Anzeige

Instagram / pamelabachhasselhoff Pamela Bach mit ihrer Enkelin im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Hasselhoff, Pamela Bach und Taylor Hasselhoff