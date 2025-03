David Hasselhoff fehlte bei Beerdigung seiner Ex-Frau Pamela

Pamela Bach, die bekannte Schauspielerin und Ex-Frau von David Hasselhoff (72), wurde am vergangenen Samstag in einer bewegenden Trauerfeier in der Bel Air Presbyterian Church verabschiedet. Rund 150 Gäste nahmen an der Zeremonie teil – darunter auch Pamela und Davids beide gemeinsame Töchter Taylor und Hayley, die bei der Trauerfeier emotionale Reden hielten. Wie TMZ berichtet, war David selbst jedoch nicht anwesend, was viele erstaunte. Auf Nachfrage des US-amerikanischen Magazins wollten sich seine Vertreter nicht zu den Gründen für sein Fernbleiben äußern.

Die Trauerfeier für Pamela, die im Alter von 62 Jahren verstorben ist, wurde von Musik und rührenden Erinnerungen geprägt. Die Sängerin Stacy Citron trat auf, während Fotos und Videos aus Pamelas Leben gezeigt wurden – darunter auch Bilder, die Pamela und David in glücklicheren Zeiten zeigten. Die beiden waren von 1989 bis 2006 verheiratet und stritten noch bis 2017 über Unterhaltszahlungen.

Warum der Baywatch-Star die Trauerfeier für seine Ex-Frau nicht besuchte, bleibt bisher unklar. David drückte in der Vergangenheit jedoch bereits sein Beileid aus. "Unsere Familie ist sehr traurig über den kürzlichen Tod von Pamela", erklärte er in einer Stellungnahme gegenüber Daily Mail und fügte hinzu: "Wir sind dankbar für die vielen liebevollen Worte und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, aber wir bitten um Privatsphäre, während wir trauern."

Getty Images Hayley Hasselhoff, Pamela Bach and Taylor Hasselhoff, 2018

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach-Hasselhoff, 2005

