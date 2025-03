Pamela Bachs Tochter Hayley entdeckte ihre Leiche offenbar

Gestern wurde bekannt, dass Pamela Bach verstorben ist. Nach ersten Erkenntnissen beging die Ex-Frau von David Hasselhoff (72) in ihrem Haus in Los Angeles Suizid. Nun kommen neue Details über ihren Tod ans Licht. So berichtet eine Nachbarin, dass Pamelas Tochter Hayley (32) sie wohl leblos auffand. "Sie war hysterisch, schrie, kreischte und weinte auf der Straße", berichtete die Augenzeugin gegenüber Daily Mail. Die Polizei habe versucht, die junge Frau zu trösten, erklärte sie dem Magazin weiter. Sie habe zuerst nicht verstanden, warum Hayley so aufgebracht gewesen sei. Doch als sie von Pamelas Tod erfuhr, habe sie eins und eins zusammengezählt.

Pamela wurde nur 62 Jahre alt. Die zuständige Polizei soll neben ihrer Leiche eine Schusswaffe gefunden haben – zudem deuten auch Verletzungen an ihrem Körper darauf hin, dass sie keines natürlichen Todes starb, wie TMZ berichtete. Zuvor hatten sich Angehörige der Schauspielerin um sie gesorgt, da sie länger nichts von ihr hörten. Daraufhin sei ihre Tochter, die sie zusammen mit David bekam, zu ihrem Haus gefahren, wo jedoch nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte.

David äußerte sich bereits zum Tod seiner Ex-Frau und machte deutlich, wie erschüttert er sei. "Unsere Familie ist sehr traurig über den kürzlichen Tod von Pamela", ließ er gegenüber Daily Mail in einer Stellungnahme verlauten. Der Baywatch-Star und Pamela waren von 1989 bis 2006 miteinander verheiratet. Zusammen bekamen sie zwei Töchter – Taylor Ann (34) und Hayley.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Pamela Bach, Ex-Frau von David Hasselhoff

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach